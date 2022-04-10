علاجات منزلية لتنظيف رئتيك وصدرك وطرد آثار البلغم ومشكلة ضيق التنفس

الرئتين والصدر هم أهم أعضاء الجسم وعند إصابتهم بأي خلل في وظائفهم أو تعب تعروض الجسم للعديد من المخاطر، ومن أهم وأكثر مشاكل الرئتين أنتشارًا هو ضيق التنفس، ويبحث العديدون عن الحلول الممكنة لعلاج ضيق التنفس، ونظرًا لأهمية الموضوع فإننا سنتحدث فيه سويًا فيما يلي بشىء من التفصيل، وسيكون موضوع اليوم عن أعشاب طبيعية لتنظيف الصدر والرئة وطرد البلغم وعلاج ضيق التنفس.

العرق سوس لعلاج الصدر والرئتين

العرق سوس من النباتات المفيدة للغاية والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر المفيدة لجسم الإنسان، ولكن أهم وظائف العرقسوس هو تحسين حالة الرئتين، وذلك لأنه يحتوي على الصمغ النباتي والذي له أهمية كبيرة في تهدئة الرئتين وتقليل التشنجات التي تتسبب في السعال المتكرر، كما أن العرق سوس له فوائد في الترطيب وعلاج الالتهابات والتقليل من التهاب الأغشية المخاطية الموجودة في الصدر، وقد أثبت أن العرقسوس يحتوي على مادة تسمى الليكوشالكون وهذه المدة الجبارة التي يتم انتزاعها من الجذور الخاصة بالعرق سوس لها فوائد كبيرة جدًا حيث أنها تعمل على قتل الميكروبات والأجسام الغريبة التي تدخل لجسم الإنسان، كما أنها تحمي الإنسان من الإصابة بالخلايا السرطانية.

شجرة الكينا (الكافور) Eucalyptus

الكافور هي عبارة عن شجرة خشبية تنمو بسرعة مهولة حيث أنها تعد من أولى أسرع الأشجار التي تنمو في العالم، ويوجد للكافور حوالي أكثر من 70 نوع، وهناك نوع من الزيوت يتم استخلاصه من هذه الشجرة ويستخدم في علاج جميع الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، ومن هذه الأمراض الأنفلونزا والسعال والتهابات الرئتين والتهاب الحلق وعلاج الجيوب الأنفية، وأيضًا الالتهابات التي تصيب الشعب الهوائية

فوائد العسل الأبيض لمرضى حساسية الصدر

يحتوي العسل على مادة زيتية ولكن قابلة للذوبان في الماء، وتتمكن هذه المادة من علاج أمراض الجهاز التنفسي، وتعمل على تهدئة السعال والعديد من المشكلات الآخرى، كما يحتوي على مضادات للأكسدة تعمل على تنشيط وتعزيز الجهاز المناعي للإنسان مما تجعله يقاوم الأمراض المختلفة، ولذلك ننصح بتناول ملعقتين يوميا من العسل على الريق كذلك خاصة لمرضى حساسية الصدر، كما يمكن مزجه مع الليمون الخام وتناوله مباشرة في الصباح كذلك حيث تزيد هذه الطريقة من مناعة الجسم أيضا.