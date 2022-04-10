طريقة عمل السمبوسة باللحمة بدون عجين بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة

طريقة عمل السمبوسة باللحمة ، من الأكلات الشرقية الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير، كما أنها من الأكلات المنتشرة بكثرة في الوطن العربي، وخاصةً في دول الخليج كالسعودية، وتعد من المعجنات التي يكثر الطلب على شرائها من المحلات، وخاصةً في شهر مضان المبارك، فلا تخلو منها مائدة، وكبة البرغل والسميد أيضا، وقد يكلف شرائها أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وتتميز بمذق خاص ومميز ومختلف عن باقي الأطباق، كما أن شكلها جذا، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات، كما يمكن حشوها بحشوات مختلفة ومتنوعة كاللحم والدجاج والجبنة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل السمبوسة باللحمة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة وأحلى من الجاهزة.

مكونات طريقة عمل السمبوسة باللحمة

تتكون طريقة عمل السمبوسة باللحمة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم لحمة مفرومة.

ربع كوب زيت.

6 خبز تورتيلا (ويمنكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه).

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حبة جزرة مبشورة.

قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعم.

فلفل أسود.

ملح.

زيت للقلي.

ربع كوب ماء.

ربع كوب دقيق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل السمبوسة باللحمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت واللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.

ثم نضيف البصل المفروم ناعم والجزر المبشور والفلفل الأخضر الحار المفروم ناعم والفلفل الأسود والملح، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج.

ثم نرفع الحشوة من على النار ونضعها في وعاء آخر ونتركها تبرد.

بعد ذلك نحضر خليط التلصيق، نحضر وعاء ونضيف إليه الدقيق والماء، ثم نخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر خبز التورتيلا ونقسم كل رغيف نصفين.

ثم ندهن طرف كل نصف بخليط التلصيق، ثم نغلقه على شكل مثلث ونضغط عليه لكي نلصقه.

بعد ذلك نقوم بحشوه باللحمة المفرومة، ثم ندهن الجزء المفتوح بخليط التلصيق ونضغط عليه لكي نغلق المثلث.