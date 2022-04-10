تنظيف الكوتشى الأبيض القماش و الجلد في أقل من 10 دقائق بدون مجهود هيرجع أبيض وجديد

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض القماش و الجلد، من أكثر المشكلات التي تواجه الجميع هو بقع الملابس و الأحذية وبالأخص الكوتشي الأبيض وهذا لأنه من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى الأوساخ والبقع سواء من الأتربة والطين أو الاصفرار بسبب الشمس، ولأننا نسعى دائما على الوصول إلى أكبر درجة من الأناقة و الجمال، نسعى دائما على أن تكون كافة أغراضها نظيفة و جديدة، ولذلك سنقدم لكم اقوى الخلطات والطرق الفعالة في تنظيف الكوتشى الأبيض بكافة أنواعه القماش و الجلد و الشامواه خلال 10 دقائق فقط بدون تعب او مجهود كبير وبأقل تكلفة ممكنة.

خلطة البيكنيج بودر لتنظيف الكوتشى الأبيض

سنقدم لكم المكون السحري في تنظيف الكوتشى الأبيض والتخلص من البقع من عليه، مكونات الخلطة هي:

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 معالق كبيرة من مسحوق الغسيل.

فرشة اسنان.

عصير الليمون.

طريقة تنظيف الكوتشى الابيض بخلطة البيكنج بودر

أولاً نأتي الكوتشى الأبيض و نقوم بغسله بالماء لكي نزيل من على كافة الأوساخ العالقة بداخله وتمنع من وصول الخليط الي جلد الكوتشى.

بعد ذلك نأتي البيكنج بودر ونقوم بتوزيعة على الكوتشي و لابد من التركيز على البقع و المناطق المتسخة.

ثم نضيف عصير الليمون عليه ونوزعه على الكوتشى بشكل جيد.

نترك الكوتشى لمدة 5 دقائق لكى تتفاعل المكونات، ثم نأتي بالفرشاة اسنان وتكون مبلله ونقوم بفرك الكوتشى.

بعد ذلك قومي بغسل الكوتشى من الأوساخ واتركيه حتى يجف.

ستلاحظين على الفور إزالة الأوساخ العالقة والبقع ورجوع الكوتشى الأبيض جديد وأبيض مثل الجديد.

الطريقة الثانية تنظيف الكوتشى الأبيض بمعجون الحلاقة

سنقدم لكم طريقة أخرى لتنظيف الكوتشى الأبيض ستجعله أبيض مثل الجديد، مكونات الخليط هي:

معجون حلاقة.

فرشاة أسنان مبللة.

معجون أسنان.

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض بمعجون الحلاقة