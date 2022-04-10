تعلمي بسهولة تحضير الكنافة في المنزل وسر نجاحها ولونها الذهبي والطعم ملوش مثيل

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طريقة عمل الكنافة المصرية تتميز بسهولتها لأنها تتم بخطوات بسيطة، حيث نجد أن الكنافة من الحلويات المميزة لشهر رمضان وتنتشر كثيراً فيه، ويمكن تحضيرها بعدة طرق وحشوات حسب البلد التي يتم تحضيرها فيها، فيمكن حشوها بالمكسرات، أو بالقشطة، وهناك أيضاً كنافة بالنوتيلا، والجدير بالذكر أن الكنافة المصرية تختلف اختلاف كبير عن الكنافة النابلسية. طريقة عمل الكنافة المصرية المكونات: مقدار ١٠٠٠ جرام عجينة كنافة شعر.

مقدار ٥٠٠ جرام سمنة ذائبة.

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

فانيليا.

ماء ورد.

عصير ليمون.

مكسرات، قشطة حسب الرغبة في الحشو.

طريقة التحضير:

أول خطوة هي تفتيت عجينة الكنافة لقطع صغيرة جداً في وعاء كبير.

بعد ذلك نضيف للوعاء سمنة ذائبة ونخلطهم جيداً باليد.

ثم نحضر صينية سبق دهنها بالزيت ونضع بها نصف الخليط ونضغط عليها جيدًا.

ثم نضيف الحشو على طبقة الكنافة الأولى حسب الحاجة

وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من الكنافة ونضغط عليها جيداً باليد.

ندخل صينية الكنافة في فرن مسخن سابقاً حتى تأخذ لون ذهبي من الوجه.

نقوم بتحضير الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به ماء ورد، فانيليا، سكر، عصير ليمون ونحركهم معاً حتى يثقل قوام الخليط.

ثم نضع الشربات على الكنافة مباشرةً بعد خروجها من الفرن.

نزين وجهها بالمكسرات المجروشة ثم تقدم بالهنا والشفا.

الكنافة المصرية بالقشدة

المقادير:

كيلو كنافة.

كوبان من الزبدة الذائبة.

عبوتان من القشطة.

مقدار فستق مطحون.

مقدار كاجو شرائح.

كوبان صغيران شربات.

طريقة التحضير:

أول خطوة يجب فبها تقطيع الكنافة جيداً لقطع صغيرة.

ثم نضيف لها الزبدة الذائبة ونخلطهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نضع نصف مقدار العجينة في صينية مبطنة بالزبدة ونضغط عليها لتتماسك مع بعضها.

ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة.

بعد ذلك نضع القشطة في وعاء ونخلطهم حتى تصبح سلسة وسهلة في الفرد.

ثم نخرج صينية الكنافة من الفرن ونفرد علبها القشطة، ونضيف لها الوجه الآخر من العجين مع مراعاة الضغط عليها.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ونخرجها.

ثم نضع الشربات على الصينية مباشرةً عند خروجها، ونزين وجهها بالمكسرات المجهزة ثم نقدمها. عمر شويل - جدة تعلمي بسهولة تحضير الكنافة في المنزل وسر نجاحها ولونها الذهبي والطعم ملوش مثيل - ثقفني

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