استخدمي كريم القهوة الرهيب لبشرة خالية من التجاعيد والمشاكل نهائياً

يعتبر كريم القهوة ، من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساعد علي التخلص من مشاكل البشرة جميعاً، فهو كريم يتم صنعه في المنزل بمكونات طبيعية وفعالة وغير ضارة، تعمل علي تفتيح البشرة 4 درجات وتزيل خلايا الجلد الميت من الوجه، وتجعل البشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من العيوب، تحمي الجلد من أشعة الشمس والحروق وتعمل علي إزالة أثار حب الشباب نهائياً، فهو كريم طبيعي 100% صالح لجميع أنواع البشرة جافة أو دهنية، حضري بنفسك هذا الكريم في المنزل بمكونات بسيطة موجودة في جميع المنازل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم القهوة في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كريم القهوة

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم السحري في المنزل وهي كما يلي:-

معلقة صغيرة من القهوة المطحونة.

مقدار معلقة ونصف صغيرة من ماء الورد.

نصف معلقة صغيرة من الجلسرين.

معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم القهوة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة وماء الورد، ونبدأ بخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف عليهم الجلسرين و زيت اللوز الحلو، ونستمر في الخلط حتي تمتزج المكونات جميعاً مع بعض. بعد ذلك نضيف جيل الصبار، ونستمر في الخلط حتي نحصل علي قوام كريمي. نحضر علبة صغيرة ونظيفة، ونضع بها الخليط ونغلقها جيداً، ويترك في الثلاجة. نقوم بعد ذلك بفرد الخليط علي الوجه والرقبة والايد، ويدلك بحركة دائرية لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يترك علي البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، وتكرر الوصفة يومياً للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد كريم القهوة للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم السحري في التفتيح وهي كما يلي:-