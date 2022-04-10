طريقة صنع المرطب الكوري الجبار في المنزل بمكون واحد فقط لجميع أجزاء الجسم

طريقة صنع المرطب الكوري المذهل في تنوير البشرة وترطيبها بمكون متوفر في المنزل باستمرار، ويعد ترطيب البشرة بشكل عام من أهم الأشياء التي تجعل البشرة نضرة ومشرقة كما أن يجب شرب كميات كافية من الماء لتجديد خلايا البشرة، لأن الماء هو المكون الأهم في الجسم حيث يقوم بتفتيح وترطيب وشد البشرة والجسم بوجه عام، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل المرطب الكوري والتعرف على طريقة تحضيره كما أن سوف نتحدث على طريقة أخرى للترطيب بماء الورد.

مكونات عمل المرطب الكوري

سوف نتعرف مشاهدينا الكرام من خلال هذه الفقرة على مكونات عمل المرطب الكوري الرهيب للبشرة وهذه المكونات كما يلي:-

ربع كوب من الأرز.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير المرطب

يعد المرطب بشكل عام من الأشياء الأساسية التي تعمل على ترطيب البشرة ولمعانها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نضع الأرز في طبق ونضيف عليه قليل من الماء لكي نغسله ونصفي الماء منه. ثم نضعه في مقدار آخر من الماء ونتركه لمدة نصف ساعة. بعد مرور الوقت المحدد نضع نصف كوب من الماء في إناء على النار ونسكب عليه الأرز المنقوع ( بالماء الذي تم نقعه فيه ) ونتركه على النار حتى يغلي. ثم نقوم بخلط هذا الخليط في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. نحتفظ بهذا الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق لمدة أسبوعين فقط. يجب وضعه على البشرة كل يوم قبل النوم.

الطريقة الأخرى للمرطب

سوف نتحدث على مكونات عمل أخرى لصنع المرطب المعجزة وكيفية إعدادها وهذه الطريقة كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة الأرز.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

الطريقة