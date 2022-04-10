“متشترهاش من برا تاني”.. طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

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على مائدة شهر رمضان الكريم يتم تقديم أنواع كثيرة ومختلفة من الأطعمة الرئيسية التي لا غنى عنها، هذا بجانب أطباق مقبلات أخرى توجد على المائدة بشكل اختياري، ومن ضمن هذه الأطباق (السمبوسة) الذي يتميز بأن له أنواع وأطعمة كثيرة حسب الحشو الذي يوجد بداخلها. طريقة عمل عجينة السمبوسة المقادير: مقدار كوبان دقيق.

كوب ماء.

مقدار ربع كوب من زيت الذرة.

مقدار نصف ملعقة ملح صغيرة.

مقدار ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة. طريقة التحضير: بعد إحضار طبق وعاء كبير به دقيق، ثم نضيف له ملح، فلفل أسود، ونقلب كل المكونات مع بعضها.

ثم نضيف ماء وزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن لتتكون عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نغطي العجينة ونضعها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

تقطع العجينة لكرات صغيرة، ونفردها على سطح مستوٍ مرشوش بدقيق.

بعد ذلك نغطي العجينة بورق نايلون ونتركها جانباً حتى تختمر لمدة نصف ساعة.

يمكن استخدام العجينة وحشوها بأي حشوة نريدها. طريقة عمل السمبوسة بالدجاج المقادير: سمبوسة جاهزة.

صدر دجاج مقطع لشرائح.

بصلة مقطعة لشرائح.

عدد ٣ ملاعق زيت.

مقدار نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

مقدار نصف ملعقة بهارات. طريقة التحضير: أول خطوة يجب وضع المقلاة على النار وبها زيت غزير ليسخن.

بعد ذلك نضع الدجاج والبصل المقطعين شرائح ونقلبهم جيداً حتى تأخذ لون وتنضج.

ثم نضع كل من: الزنجبيل، الملح، الفلفل الأسود، البهارات ونتركها علب النار لينضج الدجاج.

بعد ذلك نحضر السمبوسة ونضع بها الحشو ونشكلها لتأخذ شكل المثلث.

ثم نحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ونضع بها السمبوسة، ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٥ دقيقة لتأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك نخرجها ثم نضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل السمبوسة بالجبن المقادير: مقدار السمبوسة المناسب.

جبنة شيدر مبشورة.

فلفل أخضر.

فلفل أحمر.

مقدار نصف كوب زيتون مخلي.

كوبان من الزيت.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به كل من: الجبنة المبشورة، الزيتون المخلي، الفلفل الأحمر وكذلك الأخضر ونقلبهم جميعهم مع بعضهم.

بعد ذلك نحضر حبة السمبوسة ونضع كمية مناسبة من الحشو على الأطراف ونلفها لتأخذ شكل المثلث.

ثم نغلق أطراف السمبوسة بواسطة البيض المخفوق.

نضع مقلاة بها زيت على النار ونحمرها من الجانبين لتصبح لونها ذهبي. عمر شويل - جدة "متشترهاش من برا تاني".. طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “متشترهاش من برا تاني”.. طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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