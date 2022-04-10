نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة الكنافة على الفحم اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة على الفحم ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويقبل على تناولها الكثير في شهر رمضان الكريم، وتعتبر من الحلويات التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل في شهر رمضان الكريم، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والمشهورة في الوطن العربي، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، حيث أنه يمكن حشوها بالجبنة أو المكسرات وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكنافة على الفحم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكنافة على الفحم

تحتوي الكنافة على الفحم على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو جرام ونصف من الكنافة.

٢ كوب من الجبنة الموتزاريلا.

٣ ملاعق كبيرة من السمنة البلدي.

٣ملاعق كبيرة سمنة لدهن الصينية.

فستق مطحون للتزيين.

زبيب للتزيين.

فول سوداني مطحون للتزيين.

جوز هند مجفف للتزيين.

مقادير عمل الشربات

سوف نتعرف على مكونات عمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢كوب من السكر.

عدة قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بدهن الصينية بالسمنة جيداً ونتركها جانباً. تحضير إناء ونضع به الكنافة ثم نضيف عليها السمن ونتركها جيداً ونضع منها طبقة في الصينية المدهونة. ثم نضيف بعد ذلك طبقة من الجبنة الموتزاريلا على الكنافة ونضع على الفحم ونضيف إليها سمنة على الجوانب حتي لا تلتصق وتحريكها باستمرار حتي تنضج. لتحضير الشربات نقوم بوضع الماء في إناء ونضعها على النار ثم نضيف إليها السكر ونقلب جيداً حتي يذوب السكر ونضيف عصير الليمون ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم بعد ذلك نضوج الكنافة ثم نصب عليها الشربات ونشرها جيداً حتي تتشرب ونتركها تبرد وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.

نصائح لتجنب مخاطر الحلويات

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب مخاطر الحلويات وهي كالتالي:-

يجب استخدام الحشوة قليلة السعرات الحرارية مثل الفاكهة مهروس التفاح أو الموز وغيرها من الفاكهة وهي تكون تعويض الشربات في بعض الحلويات.

عليكي استخدام حليب منزوع الدسم لأنها بذلك يوفر كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

يجب استخدام القمح الكامل بدل من المكرر لأنه بيتضاعف الألياف الغذائية لذلك تزيد قيمتها الغذائية.

عليكي تجنب إضافة المكسرات الغنية بالسعرات منها جوز الهند.

اسرار الكنافة للجسم

سوف نتعرف على بعض الأسرار من تناول الكنافة كالتالي:-

تساعد على الشعور بالعطش في أيام الصيام عند تناولها في السحور لذلك يفضل تناولها في بين السحور والإفطار.

ويفضل عند تحضير الكنافة عملها بالزيت الذرة النباتي لأنه خالي من السعرات الحرارية أفضل من الزيت العادي، وعسل النحل أفضل من السكر.

الإفراط بها يعمل على زيادة في الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وتحتوي علي نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات.

فوائد الفول السوداني

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الفول السوداني للجسم وهي كالآتي:-