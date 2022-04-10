كريم النشا وماء الورد السحري يجعل البشرة أكثر نضارة ويخفي تجاعيد 20 عامًا

كريم النشا وماء الورد من الكريمات الطبيعية التي تزيد من حيوية ولمعان البشرة وتزيل تجاعيد 20 عامًا في أسبوع واحد، كما يعمل على إزالة الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه وغير جميل، ويخلص البشرة من الدهون والبثور السوداء بشكل رائع وسريع، كما يتميز الكريم برائحته الجميلة التي تنعش البشرة وتجعلها أكثر نعومة وحيوية، وكذلك يمكن استخدام الكريم كبلسم طبيعي رائع لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ولا يحتوي الكريم على أي مواد كيميائية تؤذي البشرة عند استخدامه لفترات طويله، ويحتوي على مواد غذائية مفيدة لصحة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كما يلي:-

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به ماء الورد والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضع الوعاء على حمام من البخار، ثم نقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الفازلين، وزيت جوز الهند للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نضع الكريم في علبة صغيرة الحجم، ثم نقوم باستخدامه مرتين يوميًا صباحًا ومساءً حتى نحصل على بشرة مشرقة وجميلة.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة.

يزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائيًا.

يعمل على تبييض البشرة وإزالة التصبغات الجلدية.

يقضي على البثور والحبوب بشكل رائع.

يخلص البشرة من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة.

يغذي البشرة ويساعد على تدفق الدم للوجه.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على شد البشرة.

يقضي على علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة.

يستخدم في إزالة التقرحات الجلدية الناتجة عن الصدفية.

طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد للترطيب

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد وهى كما يأتي:-