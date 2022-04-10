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الفراخ بشكل عام من الأطباق الرئيسية التي تقدم على طاولات الطعام في جميع الدول العربية دون استثناء وأيضاً الغربية، وتختلف طريقة تحضير الفراخ فهي لها طرق عديدة، فهناك فراخ محشية بالخضراوات، وفراخ محشية بالأرز، وفراخ مقلية وجميع أنواع الفراخ هذه تقدم بجانب الأرز والسلطة. مكونات عمل الفراخ المحشية فرخة كاملة.

كوب من الكبد والقوانص.

مقدار كوب أرز أو حسب حجم الفرخة.

مقدار ربع كوب ماء مخلوط بربع كوب حليب.

ملعقة زيت كبيرة.

مقدار كوب إلا ربع بصل مفروم.

توابل حسب الحاجة.

مقدار نصف كوب جزر مبشور.

ملعقة قرفة صغيرة مطحونة.

مقدار ربع ملعقة ثوم باودر.

ملح وفلفل أسود.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من البابركيا

ربع ملعقة روز ماري مطحون. مكونات سلق الدجاج: نصف ملعقة صغيرة من: ورق لوري.

كمون حب.

حبهان.

جوزة الطيب.

كزبرة. طريقة التحضير: نقوم بتتبيل الدجاج من الداخل والخارج باستخدام ملح، فلفل أسود، توابل، ونتركها جانباً نصف ساعة.

بعد ذلك نضع الزيت والبصل في مقلاة على النار لنشوح بها الكبد والقوانص، ثم نضيف لها الأرز ونقلب المكونات لمدة دقيقتين.

ثم نضيف الحليب والماء على الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى تحف الماء.

بعدما ينضج الأرز نضيف له الجزر ونقلب المكونات جيداً.

نقوم بحشو الدجاجة باستخدام الأرز المخلوط بالكبد والقوانص والخلطة السابقة ويجب أن يكون مقدار الحشو يتناسب مع حجم الدجاجة حتى لا تنفتح عند طهيها.

بعدما ننتهي من حشو الدجاجة، نضع كمية ماء ونضيف لها التوابل المحضرة للسلق ونترك المكونات حتى تغلي.

بعد ذلك نضع الدجاجة المحشية في الماء المغلي حتى تغلي هي الأخرى بشكل تام، بعد عدة دقائق نخفض من شدة النار لتصبح النار المتوسطة ونترك الدجاجة حتى تنضج، ثم نخرجها فوراً من الماء ونتركها جانباً لتبرد.

بعد ذلك نقوم بوضع الدجاجة في صينية غير لاصقة سبق دهنها باستخدام زبدة أو زيت.

ويجب أيضاً أن ندهن وجه الدجاجة جيدًا حتى تأخذ لون ذهبي عند التحمير، ثم نضع الصينية في الفرن بعدما نكون قد سخناه على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية.

يتاح تحمير الفرخة المحشية في الزيت أو في السمنة حسب الحاجة. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل الفراخ المحشية في البيت بتتبيله جبارة وغير مكلفة والطعم خطير - ثقفني

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