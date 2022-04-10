بياض رباني مع كريم الشوفان والنشا الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء

مع كريم الشوفان والنشا سوف تحصلي على بياض رباني يعجب به كل الناس، كما ان تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات قيمة لأنها تتكون من مجموعة مكونات طبيعية وآمنة ولا احد يتضرر من استخدامها، ولكي نحصل على نتيجة صادقة ومذهلة تتطلب هذه الوصفات المواظبة على الاستخدام وعدم الإهمال، ويعد هذا الكريم ملطف وآمن على جميع أنواع البشرة حيث أن تستخدميه دون القلق منه ولكن مع مراعاة الاستغناء عن عصير الليمون لأصحاب البشرة الحساسة، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل كريم الشوفان والنشا والتعرف على طريقة استخدامه الصحيحة من خلال موقع ثقفني الاخباري المشهور.

مكونات عمل كريم الشوفان والنشا

يعد كريم الشوفان والنشا من الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها من مكونات موجودة في المنزل وهذه المكونات سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٥ ملاعق كبيرة من الشوفان.

كوب ونصف من الماء المغلي.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من عصير نصف ليمونة ( لأصحاب البشرة غير الحساسة ).

خطوات عمل الكريم

تعتبر طريقة تحضير هذا الكريم من الطرق السريعة الناجحة التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-