نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض رباني مع كريم الشوفان والنشا الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء في المقال التالي
مع كريم الشوفان والنشا سوف تحصلي على بياض رباني يعجب به كل الناس، كما ان تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات قيمة لأنها تتكون من مجموعة مكونات طبيعية وآمنة ولا احد يتضرر من استخدامها، ولكي نحصل على نتيجة صادقة ومذهلة تتطلب هذه الوصفات المواظبة على الاستخدام وعدم الإهمال، ويعد هذا الكريم ملطف وآمن على جميع أنواع البشرة حيث أن تستخدميه دون القلق منه ولكن مع مراعاة الاستغناء عن عصير الليمون لأصحاب البشرة الحساسة، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل كريم الشوفان والنشا والتعرف على طريقة استخدامه الصحيحة من خلال موقع ثقفني الاخباري المشهور.
مكونات عمل كريم الشوفان والنشا
يعد كريم الشوفان والنشا من الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها من مكونات موجودة في المنزل وهذه المكونات سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- ٥ ملاعق كبيرة من الشوفان.
- كوب ونصف من الماء المغلي.
- ٤ ملاعق كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- بضع قطرات من عصير نصف ليمونة ( لأصحاب البشرة غير الحساسة ).
خطوات عمل الكريم
تعتبر طريقة تحضير هذا الكريم من الطرق السريعة الناجحة التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- في البداية نقوم بطحن كمية الشوفان في المطحنة حتى يصبح ناعماً.
- ثم نسكب كوب ونصف الماء على دقيق الشوفان ونقلب جيداً حتى يذوب الشوفان ونتركه حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الخليط نقوم بإضافة ملاعق النشا ونخلط جيداً ثم نضيف عليه زيت جوز الهند وبضع قطرات من عصير الليمون ونقلب.
- ثم نسكب الخليط في وعاء يوضع على النار ونتركه على نار منخفضة لمدة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ثانية.
- نرفع الخليط من على النار عندما تتجانس جميع المكونات ويصبح القوام كريمي.
- نحتفظ بهذا الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق في الثلاجة أو خارجها.
- نضع كمية من الكريم على البشرة يومياً ويفضل قبل النوم مع المواظبة على استخدامه حتى يعطي نتيجة مذهلة وواضحة للجميع.
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