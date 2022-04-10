نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالمرملة بالمكسرات بكل أسرارها خطوة وبخطوة والطعم يجنن في المقال التالي
الحلويات التي ينجذب لتناولها العديد من الأطفال ويرغبون في تناولها هي البسبوسة لانها ذات طعم جميل ومختلف عن باقي أنواع الحلويات الأخرى، حيث يمكننا عمل البسبوسة بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة مثل عمل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالشيكولاتة والبسبوسة بالمكسرات، حيث تعتبر البسبوسة بالمكسرات من أخف الحشوات التي يمكننا تناول البسبوسة بها.
حيث يعتبر شهر رمضان من الأشهر التي نحتاج لتناول الحلويات بها حتى يمد الجسم بالطاقة اللازمة ويعمل على تظبيط معدلات هرمونات الجسم، وتحتاج البسبوسة إلى عملها المكونات البسيطة والكميات القليلة من السمنة والزبادي وخلطهما مع بعضهما وتعتبر المكونات التي تحتاجها البسبوسة هي المكونات التي لا يخلو أي بيت منها وتعتبر متوافرة ولا تحتاج إلى تكلفة عالية.
وعليكي بتناول البسبوسة بالمكسرات مع العديد من المشروبات التي نرغب بتناولها مثل الشاي أو العصائر وغيرها من المشروبات المختلفة حتى تعمل على فتح الشهية، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة ونقدم إليكي مكونات هذه البسبوسة لعملها بأشهى طريقة وألذ طعم أفضل من الطعم الذي تقدمه محلات الحلويات.
مكونات عمل البسبوسة بالمكسرات المرملة
- عبوة واحدة من البسبوسة.
- كوب إلا ربع من الدقيق السميد.
- عبوتان إثنان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- كوبان إثنان من السمنة السائلة.
- كمية من المكسرات للتزيين والحشو.
- كمية من الشربات.
طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات المرملة
- أحضري وعاء كبير وضعي به عبوة واحدة من البسبوسة مع كوب واحد إلا ربع من دقيق السميد مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس ببعضها تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة عبوتان إثنان من الزبادي عليهما مع كوبان إثنان من السمنة السائلة وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على عجينة البسبوسة طرية ورائعة.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة السمنة وقومي بفرد خليط البسبوسة وقومي بالضغط عليها حتى تصبح متساوية ثم قومي بتشغيل الفرن على حرارة عالية وأتركيها حتى تسخن تماما.
- بعد سخونة الفرن جيدا قومي بإدخال صينية البسبوسة المرملة واتركيها في الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الفاتح ثم أخرجيها من الفرن بعد وصولها إلى هذا اللون.
- قومي بعد إخراج هذه الصينية قومي بسقيها بالشربات الذي قومنا بتحضيره بالطريقة التقليدية واتركي هذه الصينية حتى تمتص الشربات جيدا.
- بعد ذلك قومي بتقطيعها وعليكي بتقديمها في أطباق التقديم لتناوله بأشهى وألذ طعم.
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