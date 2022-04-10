طريقة عمل البسبوسة بالمرملة بالمكسرات بكل أسرارها خطوة وبخطوة والطعم يجنن

الحلويات التي ينجذب لتناولها العديد من الأطفال ويرغبون في تناولها هي البسبوسة لانها ذات طعم جميل ومختلف عن باقي أنواع الحلويات الأخرى، حيث يمكننا عمل البسبوسة بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة مثل عمل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالشيكولاتة والبسبوسة بالمكسرات، حيث تعتبر البسبوسة بالمكسرات من أخف الحشوات التي يمكننا تناول البسبوسة بها.

حيث يعتبر شهر رمضان من الأشهر التي نحتاج لتناول الحلويات بها حتى يمد الجسم بالطاقة اللازمة ويعمل على تظبيط معدلات هرمونات الجسم، وتحتاج البسبوسة إلى عملها المكونات البسيطة والكميات القليلة من السمنة والزبادي وخلطهما مع بعضهما وتعتبر المكونات التي تحتاجها البسبوسة هي المكونات التي لا يخلو أي بيت منها وتعتبر متوافرة ولا تحتاج إلى تكلفة عالية.

وعليكي بتناول البسبوسة بالمكسرات مع العديد من المشروبات التي نرغب بتناولها مثل الشاي أو العصائر وغيرها من المشروبات المختلفة حتى تعمل على فتح الشهية، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة ونقدم إليكي مكونات هذه البسبوسة لعملها بأشهى طريقة وألذ طعم أفضل من الطعم الذي تقدمه محلات الحلويات.

مكونات عمل البسبوسة بالمكسرات المرملة

عبوة واحدة من البسبوسة.

كوب إلا ربع من الدقيق السميد.

عبوتان إثنان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوبان إثنان من السمنة السائلة.

كمية من المكسرات للتزيين والحشو.

كمية من الشربات.

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات المرملة