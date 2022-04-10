بطريقة طرية ومكونات مظبوطة أعملي عجينة القطايف على أصولها أحلي وألذ من الحلواني

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عمر شويل - جدة تعد القطايف من الحلويات المحببة لدى جميع الأطفال والكبار، لما لها من طعم حلو ومذاق ورائحه جذابة لا تقاوم، كما أنها تعد من الوصفات الشهيرة التى تقدم فى رمضان، وتعد عجينة القطايف من اسهل المعجنات لسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة، وسوف يتم تقديم وصفة لعجينة القطايف وحشوها بالكريمة بطريقة تسهل عليكى إعدادها.

تتميز القطايف بتقديمها بكثره فى شهر رمضان الكريم، حيث أنها من الحلويات المفضلة للأطفال والكبار، لما لها من طعم مميز وقرمشه تضيف إليها الطعم الكرسبى الرائع، وتختلف وتتنوع حشوات القطايف حسب رغبة كل فرد فى تناولها، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة تحضير عجينه القطايف وحشوها بالمكسرات التى تضيف إليها الطعم والمذاق اللذيذ.

تحضير عجينة القطايف

عجينة القطايف من أخف أنواع العجين، وتمتاز بخفة وهشاشة سمكها، كما أنها لا تستغرق وقت فى الإعداد ومكوناتها بسيطة ومتوفرة فى كل بيت، ويمكن إعداد عجينة القطايف فى المنزل دون اللجوء لشرائها جاهزة، وتعد حشوات القطايف المختلفة حسب رغبة كل فرد، وفى هذا المقال سوف نقدم القطايف بحشوة الكريمة والفستق.

مقادير عجينة القطايف

كوب من الدقيق المنخول.

معلقه صغيره بيكنج بودر.

معلقه صغيره سكر.

ملعقة متوسطة خميرة.

رشة ملح.

ماء للعجن.

طريقة تحضير عجينه القطايف

نضع الدقيق والبيكنج باودر والملح والسكر فى وعاء كبير ونخلطهم جيداً.

نحضر كوب صغير به ربع كوب ماء ونخلطه بالخميرة ونذوبها تماماً.

نضع النشا المذابه فى الماء على الدقيق ونقلب حتى تتمازج جميع المكونات معاً.

نترك العجينة لمدة نصف ساعة تتخمر فى مكان دافئ.

تحضير حشوة القطايف بالكريمة والفستق

حشوة الكريمة تعطى القطايف الطعم والمذاق الحلو الذى يضيف القطايف الطعم المميز والمذاق الفريد.

مقادير حشوة الكريمة

كوب من اللبن.

معلقة نشا كبيرة.

ثلاث معالق كبيرة سكر باودر.

معلقة كبيرة كريم شانتيه.

معلقه صغيره فانيليا.

معلقة قشطة.

فستق للتزيين.

طريقة تحضير حشوة الكريمة

نحضر إناء صغير ونضع بداخله اللبن ونقوم بتسخينه على النار.

نضع بداخل اللبن النشا والسكر والقشطة ونقلب، ثم نضيف كريم الشانتية والفانيليا ونقلب جيدا حتى يصبح القوام كريمى.

نترك الكريمة حتى تبرد.

إعداد القطايف بحشوة الكريمة