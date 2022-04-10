اصنعي كريم الأساس في المنزل بنفسك بمكونات بسيطة لبشرة خالية من العيوب

كريم الأساس ، هو مكياج أو مستحضر بلون الجلد يتم وضعه علي البشرة لخلق لون بشرة موحد، ويستخدم لتغطية العيوب وأحياناً لتغيير لون جلد طبيعي، وهو من أهم مستحضرات التجميل حيث يساعد علي إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها، وهو يعتبر نوع من أنواع مستحضرات التجميل المهمة في عالم التجميل ولا يمكن الاستغناء عنه، ويسمي بالفاونديشين وتستخدمه السيدات للحصول علي إطلالة جذابة، وهناك أنواع كثيرة من هذا الكريم يجب اختيار اللون المناسب لبشرتك، وهو يوفر تغطية كاملة للبشرة ويمنحك تغطية تدوم طويلاً، ويساهم أيضاً في إخفاء عيوب البشرة فهو مكون من صبغيات لونية معالجة بطرق خاصة مع أنواع من البودرة الناعمة والملطفة للبشرة، يباع هذا النوع من الكريم في الخارج بأسعار غالية الثمن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل كريم الأساس في المنزل بمكونات بسيطة وبأقل تكلفيه.

مكونات عمل كريم الأساس

ومن خلال السطور الأتية سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم السحري بمكونات بسيطة وهي كالاتي:-

ثلاث ملاعق من البودرة.

ثلاث ملاعق من كريم نيفيا.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي طريقة تحضير كريم الأساس بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق ونضع فيه البودر وكريم نيفيا ونبدأ نقلب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز. بعد ذلك نقوم بإحضار علبة زجاجية أو بلاستكية، ونضع فيها الكريم. نقوم بغسل البشرة جيداً، بماء فاتر ونجففها تماماً من الماء، نقوم بعد ذلك باستخدام الكريم.

نصائح مهمة عند وضع كريم الأساس علي البشرة

سوف نتعرف علي أهم هذه الفوائد وهي كالاتي:-

عند وضع الكريم علي البشرة اضغطي بمنديل لإزالة الكمية الزائدة منه. نظفي البشرة جيداً قبل وضع الكريم. عند وضع الكريم علي البشرة ينصح باستخدام الأيد. عند دهن الكريم ادهني بحركة دائرية. قومي باختيار الدرجة والتركيبة المناسبة لبشرتك. رطبي البشرة قبل استخدام الكريم.

طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي باستخدام النشا للبشرة الدهنية

سوف نقدم لكم طريقة أخري لعمل كريم الأساس في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-