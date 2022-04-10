طريقة عمل المهلبية بالفانيليا والشوكولاتة بمكونات مظبوطة وبقوام كثيف وبطعم لذيذ

تعد المهلبية من الحلوى الرمضانية والصيفية التى تقدم على الموائد مع بعض الحلوى الاخرى، وتعتبر من الحلوى الخفيفة والمغذية للأطفال أثناء اليوم، تحتوى النهائية على نسبة من الكالسيوم والبروتين لاحتوائها على الحليب والنشا، وتحرص كل أم على تقديم كل ما هو مفيد وصحى لأبنائها، فسوف نقوم بتحضير المهلبية بأنواع مختلفة.

نحتاج في أوقات معينة إلى اكلات وحلوى وخصوصا ايام صيام رمضان المبارك، وايضا في فصل الصيف حيث يحتاج الجسم إلى بعض السكريات ولكن بعض الاكلات تحتوى نسب هائلة من السكر وقد لا تكون مفيدة مثل الحلوى الشرقية، ولكن قررنا أن نلجأ إلى بعض الحلوى الخفيفة والمغذية أيضا وهى المهلبية، وسوف نقوم بتحضير المهلبية بنكهات مختلفة لكى تكون بمذاق رائع.

طريقة عمل المهلبية بالفانيليا

المكونات:-

كيلو من الحليب السائل.

٤ معالق من النشا.

كوب من السكر.

فانيليا.

ماء زهر أو ماء ورد حسب الرغبة.

مكسرات مشكلة.

رشة من القرفة حسب الرغبة.

ربع كوب من الماء.

الطريقة:-

نقوم بإحضار وعاء على الحليب ويترك حتى يصبح دافئ ثم نضيف السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر.

نرفع الوعاء على نار هادئة ونستمر في التقليب ونضع الفانيليا ونقلب بالملعقة.

نقوم بإحضار كوب ونضع النشا عليها كمية الماء ونقوم بتذويب النشا بها وتوضع على الحليب ونقلب جيداً حتى لا تتكتل النشا ونخفق حتى يصبح القوام يميل قليلاً ثم نضيف عليه ماء الورد او ماء الزهر.

نحضر كاسات التقديم ونضع بها المهلبية وعليه المكسرات المشكلة المفضلة أو المتاحة لديكم.

ويمكن إضافة رشة من القرفة على الوجه إذا أردتم هذه الطريقة.

تترك جانباً حتى تبرد قليلاً ثم توضع بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك وتقدم.

طريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة

المكونات:-

نصف كيلو من الحليب الدافئ.

٢ ملعقة من الكاكاو الخام.

٢ ملعقة من النشا.

نصف كوب سكر.

فانيليا.

مكسرات.

الطريقة:-