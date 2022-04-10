أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبدون ما تشرب زيت وبحشوات لذيذة

السمبوسة هي الذ المقبلات التي تضاف على سفرة الطعام وتضيف إلى الطعام طعم ونكهة جميلة، حيث يمكن حشو السمبوسة بالعديد من الحشوات المختلفة حيث يوجد البعض من الناس يقومون بحشو السمبوسة باللحمة المفرومة والبعض الآخر من الناس يقبلون بتناولها بحشوة الفراخ او الحضروات او الجبن وفي جميع حالاتها تبدو بطعم رائع وجميل، ولكن من العيوب التي يقع بها الكثير من الناس عند عملهم للسمبوسة أنهم يقومون بعملها عن طريق قليها في الزيت وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تهدد صحتنا لذلك علينا بأن نتجنب هذه الطريقة لأن الزيوت التي تمتصها السمبوسة كمية غزيرة لا يتحملها القلب ولا المعدة ومن المحتمل أن يصاب الإنسان بغثيان وتعب جسدي .

حيث توجد العديد من الطرق البديلة لتسوية السمبوسة وهي إدخالها في الفرن وسوف تنضج بطعم أفضل من قليها في الزيت وبطعم صحي وجميل، وتعتبر حشوة ميكس الجبن مع الزيتون هي من أخف الحشوات وأسهلها لحشوة السمبوسة لذلك سوف نقدم إليكي ياعزيزتي طريقة عمل السمبوسة بحشوة ميكس الجبن بالزيتون بدون ماتمتص زيت ومكونات عمل هذه الوصفة بدون تكلفة.

مكونات عمل السمبوسة بدون ماتمتص زيت

عبوة واحدة من السمبوسة الطازجة.

كمية من الجبنة الرومي.

كمية من الجبنة الشيدر.

كمية من الجبنة الموتزريلا.

كمية مناسبة من الزيتون.

عمل عجينة من الدقيق والماء لتقفيل السمبوسة.

طريقة عمل السمبوسة بدون ماتمتص الزيت