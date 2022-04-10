نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبدون ما تشرب زيت وبحشوات لذيذة في المقال التالي
السمبوسة هي الذ المقبلات التي تضاف على سفرة الطعام وتضيف إلى الطعام طعم ونكهة جميلة، حيث يمكن حشو السمبوسة بالعديد من الحشوات المختلفة حيث يوجد البعض من الناس يقومون بحشو السمبوسة باللحمة المفرومة والبعض الآخر من الناس يقبلون بتناولها بحشوة الفراخ او الحضروات او الجبن وفي جميع حالاتها تبدو بطعم رائع وجميل، ولكن من العيوب التي يقع بها الكثير من الناس عند عملهم للسمبوسة أنهم يقومون بعملها عن طريق قليها في الزيت وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تهدد صحتنا لذلك علينا بأن نتجنب هذه الطريقة لأن الزيوت التي تمتصها السمبوسة كمية غزيرة لا يتحملها القلب ولا المعدة ومن المحتمل أن يصاب الإنسان بغثيان وتعب جسدي .
حيث توجد العديد من الطرق البديلة لتسوية السمبوسة وهي إدخالها في الفرن وسوف تنضج بطعم أفضل من قليها في الزيت وبطعم صحي وجميل، وتعتبر حشوة ميكس الجبن مع الزيتون هي من أخف الحشوات وأسهلها لحشوة السمبوسة لذلك سوف نقدم إليكي ياعزيزتي طريقة عمل السمبوسة بحشوة ميكس الجبن بالزيتون بدون ماتمتص زيت ومكونات عمل هذه الوصفة بدون تكلفة.
مكونات عمل السمبوسة بدون ماتمتص زيت
- عبوة واحدة من السمبوسة الطازجة.
- كمية من الجبنة الرومي.
- كمية من الجبنة الشيدر.
- كمية من الجبنة الموتزريلا.
- كمية مناسبة من الزيتون.
- عمل عجينة من الدقيق والماء لتقفيل السمبوسة.
طريقة عمل السمبوسة بدون ماتمتص الزيت
- قومي أولا بتحضير العجينة السائلة التي تعمل على غلق السمبوسة، عن طريق تحضير طبق وضعي به كمية قليلة من الدقيق مع كمية مساوية من الماء وقومي بتقليبهما حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة.
- بعد ذلك قومي بتحضير طبق كبير وضعي به كمية من الجبنة الموتزريلا مع كمية مناسبة من الجبنة الرومي المبشورة مع كمية من الجبنة الشيدر المبشورة مع كمية من الزيتون وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس.
- بعد ذلك قومي بفرد شرائح السمبوسة وضعي بها كمية من خلطة الجبن والزيتون وقومي بغلقها حتى تصبح على شكل مثلث وقومي بوضع العجينة التي قومنا بتحضيرها ثم قومي بتكرار عمل نفس هذه الخطوات مع باقي الكمية.
- أحضري صينية وقومي برص السمبوسة وقومي بإدخالها الفرن واتركيها حتى تنضج.
- بعد نضجها ووصولها إلى اللون الذهبي قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد ثم قومي بتحضير طبق تقديم وضعي به السمبوسة الصحية الناضجة بدون نقطة زيت وقومي بتقديمها بأشهى وألذ طعم.
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