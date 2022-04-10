طريقة شهية وسهلة لتحضير المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم

تعتبر الوجبات التي يتم تحضيرها على هيئة صواني هي الأكثر اقبالاً في شهر رمضان حيث يتم التركيز على وجبات الخضار في السلطات فقط وجميع الوجبات تكون من الوجبات التي يتم إعدادها على هيئة صواني مثل المكرونة بالبشاميل التي تعتبر أكثر بحثاً منذ بداية شهر رمضان على محرك البحث جوجل حيث يرغبون في تحضيرها بشكل شهي على الإفطار كما هي منتشرة في المطاعم وفي الواقع تعتبر تلك الوجبة مفيدة وتحتوي على الكثير من المكونات الغنية بالفيتامينات مثل السميد الذي يتم تحضير منه البشاميل بالإضافة إلي مكون البروتين وهو اللحم المفروم حيث تجمع بين أكثر من مكون لذلك يمكنك تجربة تحضير المكرونة بالبشاميل في المنزل بسهولة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

مكونات التحضير:

مقدار كيلو مكرونة اقلام.

نصف كأس من الجبنة الرومي المبشورة.

كأسين من البشاميل.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

نصف كأس من كريمة الطبخ.

مقدار 250 جرام من اللحم المعصج.

طريقة التحضير والإعداد:

الخطوة الأولى يجب التأكيد من تحضير مكونات البشاميل قبل إعداد المكرونة وفي حاله عدم تجهيزه يمكنك البدء فيه أولاً باستخدام الحليب والزبدة والتوابل ومزجهم حتى يثقل. الخطوة الثانية حضري وعاء واسع مناسب للمكرونة وضعي فيه الماء على النار حتى يغلي ثم ضعي المكرونة حتى يتم السلق، وبعد ذلك قومي بتصفية المكرونة وغسلها بالماء البارد وتركها جانباً. الخطوة الثالثة نقوم بوضع نصف كمية البشاميل بعد خلطها مع الكريمة على المكرونة وتقليبهم معاً حتى تمتزج المكونات. الخطوة الرابعة جهزي صينية المكرونة ووضعها فيها وقومي بدهنها بالزبدة ويتم وضع كمية من المكرونة متوسطة في الصينية ووضع اللحمة المعصجة فوق المكرونة. الخطوة الخامسة نقوم بوضع باقي المكرونة فوق اللحمة وتسوية سطحها ونضع البشاميل المتبقي فوق المكرونة على السطح ووضع الجبن المبشورة. الخطوة الأخيرة نقوم بوضع الصينية في الفرن على الرف الشبكي حتى يحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم ساخنة وشهية.

ملحوظة:

يتم تحضير المكرونة البشاميل في حين الرغبة في التناول مباشرةً حيث تعتبر أفضل طريقة للتناول وهي ساخنة طازجة وبعد أن تبرد يمكن وضعها في المايكرويف.