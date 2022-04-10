طريقة عمل الجلاش بالمكسرات بأسهل وأسرع طريقة ألذ وأطعم من الحلواني

الجلاش من أفضل الرقائق التي يمكننا عملها باشهي وألذ طعم لأنها يمكننا عملها بالعديد من الأشكال المختلفة والأطعمزالمختلفة، حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمله بالطريقة المالحة وحشوه بحشوة اللحمة المفرومة أو الجبن أو الفراخ وغيرها من الحشوات المالحة الأخرى، والبعض الآخر من الناس يقومون بعمله بالطريقة الحلوة التي يمكننا حشوها بحشوة المكسرات أو الكريمة البيضاء أو الكاسترد حيث يعتبر الجلاش الحلو من الحلويات السهلة البسيطة التي يمكننا عملها في أقل وقت ممكن، ويعتبر الجلاش بالمكسرات من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في عملها ولا تحتاج إلى تكلفة عالية، حيث يحتاج إلى مجموعة من المكسرات المشكلة مثل جوز الهند والفول السوداني المجروش والبندق وخلط هذه المكونات ببعضها.

ويتم حشوها في الجلاش وبجانب ذلك علينا بتحضير الشربات للتحلية وهي كمية من السكر مع كمية مساوية من الماء وعصير الليمون وخلط المكونات على نار هادئة حتى نحصل على قوام كثيف، وسوف نقدم إليكم مكونات عمل الجلاش بالمكسرات في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وطريقة تحضيرها بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية.

مكونات عمل الجلاش بالمكسرات

لفة واحدة من الجلاش.

كمية مناسبة من السمنة السائلة.

كمية من المكسرات المخلطة من جوز الهند والفول السوداني والبندق.

كمية من الشربات للتحلية.

طريقة عمل الجلاش بالمكسرات