نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجلاش بالمكسرات بأسهل وأسرع طريقة ألذ وأطعم من الحلواني في المقال التالي
الجلاش من أفضل الرقائق التي يمكننا عملها باشهي وألذ طعم لأنها يمكننا عملها بالعديد من الأشكال المختلفة والأطعمزالمختلفة، حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمله بالطريقة المالحة وحشوه بحشوة اللحمة المفرومة أو الجبن أو الفراخ وغيرها من الحشوات المالحة الأخرى، والبعض الآخر من الناس يقومون بعمله بالطريقة الحلوة التي يمكننا حشوها بحشوة المكسرات أو الكريمة البيضاء أو الكاسترد حيث يعتبر الجلاش الحلو من الحلويات السهلة البسيطة التي يمكننا عملها في أقل وقت ممكن، ويعتبر الجلاش بالمكسرات من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في عملها ولا تحتاج إلى تكلفة عالية، حيث يحتاج إلى مجموعة من المكسرات المشكلة مثل جوز الهند والفول السوداني المجروش والبندق وخلط هذه المكونات ببعضها.
ويتم حشوها في الجلاش وبجانب ذلك علينا بتحضير الشربات للتحلية وهي كمية من السكر مع كمية مساوية من الماء وعصير الليمون وخلط المكونات على نار هادئة حتى نحصل على قوام كثيف، وسوف نقدم إليكم مكونات عمل الجلاش بالمكسرات في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وطريقة تحضيرها بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية.
مكونات عمل الجلاش بالمكسرات
- لفة واحدة من الجلاش.
- كمية مناسبة من السمنة السائلة.
- كمية من المكسرات المخلطة من جوز الهند والفول السوداني والبندق.
- كمية من الشربات للتحلية.
طريقة عمل الجلاش بالمكسرات
- أحضري لفة من الجلاش الطازج وقومي بإخراج كل راق من الأخر ثم أحضري صينية كبيرة وقومي بفرد قطعة الجلاش عليها ثم قومي بدهنها بالسمنة السائلة التي قومنا بتحضيرها.
- بعد ذلك أحضري طبق كبير وضعي به كمية من جوز الهند مع كمية من الفول السوداني المجروش مع البندق واخلطى المكونات ببعضها حتى تتجانش مع بعضها تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه المكسرات في راق الجلاش الذي قومنا بدهنه بالسمنة ثم قومي بلف الجلاش المحتويعلى هذه المكسرات.
- أحضري صينية وقومي برص أصابع الجلاش التي قومنا بلفها وكرري نفس هذه الخطوات مع باقي كمية الجلاش الأخرى.
- قومي بعمل الشربات وهي تحضير إناء وضعي به كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الماء مع حبتان من عصير الليمون وقلبي المكونات مع بعضها على نار هادئة حتى يصبح ذات قوام كثيف ثم أرفعيه من على النار.
- أدخلي صينية الجلاش بالمكسرات في الفرن وأتركيها في الفرن حتى تنضج وبعد نضجها أخرجيها من الفرن وقومي بسقيها بالشربات بالذي قومنا بتحضيره.
- بعد ذلك قومي بتقديمه بأشهي وألذ طعم.
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