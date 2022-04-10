النشا والقهوة معجزة ربانية : لتبييض البشرة ستجعلك بنت 16 سنة مهما كان عمرك وتحدي2022

نقدم لكم النشا والقهوة معجزة ربانية ، حيث يعتبر الكريم المعجزة التي يعجز عنها جميل اطباء التجميل، ويعتبر وصفه اقسم بالله سحريه في التفتيح والتبيض، وتبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وجميل، ويعتبر النشا والقهوة من افضل الكريمات التي تساعد بشكل فوري علي التفتيح والتبيض وتساعد علي تبيض البشرة والجسم والمناطق الحساسة ايضا، ويحتوي علي مواد تساعد في تفتيح البشرة فوري بشكل سحري لن تتخيلي كمية البياض والتفتيح التي سوف يظهر علي بشرتك من اول استخدام بفضل الله، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والقهوة معجزة ربانية لتبيض البشرة بشكل طبيعي وفعال جدا وطريقة مضمونة ومجربة2022.

مكونات عمل النشا والقهوة معجزة ربانية لتبيض البشرة من اول استخدام فوري

سوف نتعرف علي المكونات التي نستخدمها لعمل المعجزة الربانية في المنزل بكل سهولة ها بنا نتعرف عليها:-

4 معالق من القهوة.

معلقة ونصف من النشا.

ثلاث معالق من الحليب.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لتحضير كريم النشا والقهوة بطريقة مضمونة ومجربة وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا والقهوة ونخلط المكونات الجافه جيدا. ثم نسكب عليهم الحليب ونقلب المكونات حتي تتجانس المكونات بشكل جيد. ثم نضيف ماء الورد ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط كريمي. ويمكن ان نضيف عصير ليمون علي حسب الرغبة اذا كنتي لا تعاني من حساسة بالبشرة.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الخليط والحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-