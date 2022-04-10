هيطول شعرك للركب.. مكون سري ضعيه في الشامبو لمدة 7 ايام نتيجة خيالية انبات وتكثيف الشعر

هيطول شعرك للركب.. مكون سري ضعيه في الشامبو لمدة 7 أيام تطويل الشعر بسرعة من الأمور التي تحلم بها كل سيدة على وجه الأرض، وتلجأ إلى استخدام المستحضرات الموجودة في الأسواق ولكنها على قدر ما تفيد تؤثر على الفروة من كثرة الاستخدام، ولهذا فقد يكون الأفضل هو اتباع الوصفات الطبيعية الفعالة في تغذية الشعر والفروة والعمل على منحه الطول واللمعان الذي يحتاجه، وبالتحديد في حالة خلط بعض المكونات على الشامبو الطبي من أجل تقليل من مخاطر استخدام الشامبو والعمل على زيادة فعاليته بقدر كبير وهذا ما نتعرف عليه في هذا المقال من خلال إضافة مجموعة من المكونات الطبيعية للشامبو.

مكون سري ضعيه في الشامبو لمدة 7 ايام نتيجة خيالية

يمكن استخدام الاسبرين من خلال طحنه جيدا وإضافته إلى الشامبو وتخلط المكونات جيدا ومن ثم وضعها على الفروة والشعر.

ويغسل جيدا ويتم عمل حركات دائرية على الفروة حتى يتم القضاء من أي بكتيريا وقشرة موجودة في الشعر.

وهذا حيث أنه يعمل على تحفيز نمو الشعر والعمل على تنشيط الدورة الدموية في الفروة.

وبالتالي فقد يقلل من مشكلة تساقط الشعر التي تعاني منها الفروة.

حيث يترك هذا الخليط على الفروة مدة خمس دقائق على الأقل وبعدها يغسل جيدا بالماء

البصل لتطويل الشعر

البصل فعال في تقوية الشعر وبالتحديد في حالة وضعه مباشرة على الفروة وعمل مساج للفروة به,

حيث يتم تقطيع واحدة من البصل والعمل على تصفيتها جيدا من الشوائب حتى يتم الحصول على محلول البصل.

ومن ثم يتم استخدام هذه المياه ووضعها على الفروة مع عمل حركات دائرية بها,.

حتى تبدأ الفروة في امتصاص هذه العناصر الموجودة فيها ويترك ساعة وبعدها يغسل جيدا بالماء.

الاستمرار على هذه الوصفة يساعد في الحصول على نتائج مبهرة وشعر طويل للغاية.

زيت جوز الهند لإطالة الشعر