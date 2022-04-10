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خبز التورتيلا الأساسي في سندوتشات الكفتة والشاورما ويمكنك إدخاله في وصفات أخرى عديدة واليوم سوف نقدم لكي طريقة خبز التورتيلا الأصلي بطريقة تجعلك تحضريه بكل سهولة ويكون أحسن من الجاهز. مكونات تحضير خبز التورتيلا في المنزل: 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

نصف كوب من دقيق الذرة الأصفر.

ربع كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

كوب من الماء. طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الدقيق الأبيض ودقيق الذرة الأصفر. ونضيف البيكنج بودر والملح والسكر والحليب البودر ونقوم بتقليبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة الزيت والماء الفاتر ونقلب المكونات جيدا. نقوم بالعجن بواسطة اليد ثم نقوم بتغطية العجين ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة. نعمل على تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة بنفس الحجم ثم نقوم بتغطية العجين مرة أخرى لمدة عشر دقائق قبل الفرد. ثم نقوم برش الدقيق فوق وتحت العجين ثم نقوم بفرد العجينة على شكل دائري بسمك رفيع. وبعد ذالك في طاسة غير لاصقة وتكون ساخنة جدا نضع خبز التورتيلا على نار هادئة. نضع الخبز الناضج بداخل فوطة ونغطيه جيدا لكي يبقى خبز التورتيلا طري وطازج لأطول فترة ممكنة. ويمكنك وضع أكياس بلاستيكية بين كل طبقة وطبقة في خبز التورتيلا والإحتفاظ به في الثلاجة. ويمكنك إستخدامه طازجا لعمل أشهى وألذ السندوتشات. مكونات تحضير خبز البطاطس: كوب من البطاطس المسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من دقيق الأرز الأبيض. طريقة تحضير خبز البطاطس: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه البطاطس المسلوقة ونقوم بهرسها جيدا. ثم نضيف إليها الملح ونضيف دقيق الأرز الأبيض ونقوم بمزجهم جيدا. نضع عليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونعجن العجينة جيدا. ثم نقسمها إلى كرات ونقوم بفردها على شكل دائري. ونضعها في طاسة غير لاصقة وساخنة على نار متوسطة لتسوية خبز البطاطس الخالي من الجلوتين والصحي ويمكنك تقديمه مع الطعام أو إستعماله في السندوتشات. عمر شويل - جدة طريقة خبز التورتيلا بكل سهولة زي المحترفين في المحلات وكل أسراره - ثقفني

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