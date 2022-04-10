في دقيقتين فقط.. تبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الاصفرار والجير نهائيا بدون ليزر

تبيض الأسنان في البيت خطواته سهلة وأمامك مجموعة كبيرة من الخيارات التي ستساعدك في التخلص تماما من أي اصفرار بالأسنان، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم الطرق السهلة والمتاحة والتي من خلالها سيكون هناك نتيجة مميزة تظهر على الأسنان المصابة بالاصفرار وفيما يلي نوضح أهم الطرق الأساسية الطبيعية المتاحة، وطريقة الاستخدام لكل مكون طبيعي على حدى لتبييض الأسنان.

طرق تبيض الأسنان في البيت

في المنزل من الممكن أن نقوم بالتبييض التام للأسنان باتباع عدة طرق مختلفة ومنها طريقة التبييض بالفحم، أو طريقة الكركم، وطريقة الملح كما يمكننا الاعتماد على مكون الكركم لتبييض الأسنان تماما والحصول عليها بلون أبيض وبدون كيماويات.

تبيض الأسنان باستعمال بيكربونات الصوديوم

كربونات الصوديوم أو البيكينج بودر أو صودا الخبز كلها مسميات لمكون واحد له رائع الأثر على الأسنان ومن الممكن أن يستعمل في التبييض طبيعيا للأسنان ومن الممكن الاعتماد عل القليل منها مع قشر الليمون وفرك الأسنان يوميا بالمكونين للحصول على أفضل نتيجة وهي أسنان ناصعة البياض وخلال وقت وجيز.

طرق آخري لتبيض الأسنان

هناك عدة طرق أخرى من الممكن اللجوء لها لتبييض الأسنان بشكل كامل وأهمها ما يلي: