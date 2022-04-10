نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين فقط.. تبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الاصفرار والجير نهائيا بدون ليزر في المقال التالي
تبيض الأسنان في البيت خطواته سهلة وأمامك مجموعة كبيرة من الخيارات التي ستساعدك في التخلص تماما من أي اصفرار بالأسنان، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم الطرق السهلة والمتاحة والتي من خلالها سيكون هناك نتيجة مميزة تظهر على الأسنان المصابة بالاصفرار وفيما يلي نوضح أهم الطرق الأساسية الطبيعية المتاحة، وطريقة الاستخدام لكل مكون طبيعي على حدى لتبييض الأسنان.
طرق تبيض الأسنان في البيت
في المنزل من الممكن أن نقوم بالتبييض التام للأسنان باتباع عدة طرق مختلفة ومنها طريقة التبييض بالفحم، أو طريقة الكركم، وطريقة الملح كما يمكننا الاعتماد على مكون الكركم لتبييض الأسنان تماما والحصول عليها بلون أبيض وبدون كيماويات.
تبيض الأسنان باستعمال بيكربونات الصوديوم
كربونات الصوديوم أو البيكينج بودر أو صودا الخبز كلها مسميات لمكون واحد له رائع الأثر على الأسنان ومن الممكن أن يستعمل في التبييض طبيعيا للأسنان ومن الممكن الاعتماد عل القليل منها مع قشر الليمون وفرك الأسنان يوميا بالمكونين للحصول على أفضل نتيجة وهي أسنان ناصعة البياض وخلال وقت وجيز.
طرق آخري لتبيض الأسنان
هناك عدة طرق أخرى من الممكن اللجوء لها لتبييض الأسنان بشكل كامل وأهمها ما يلي:
- قشور الكيوي من الممكن أن تعمل على التبييض وبفعالية للأسنان للتخلص تماما من الاصفرار، وحماية الأسنان من تجدد عودة التصبغ عليها.
- استعمال الملح من بين هم ما يجب أن نقوم باتباع طريقته لأنها من الطرق السهلة المتاحة والتي تعمل على التحسين من لون الأسنان في منتهى الأمان وبشكل طبيعي وآمن، ومن خلال عمل المضمضة الملحية المتميزة، والتي تقلل تماما من اللون الأصفر كما أنها مضمضة قاتلة للبكتيريا التي تعمل على جعل الأسنان باهتة.
- استعمال عشب الكركم لتبييض الأسنان من بين أهم الطرق التي من الممكن من خلالها التخلص تماما من أي بكتيريا قد تكون عالقة بالفم وتعطي اللون الباهت للأسنان، ومن الممكن ن يتم تفريش الأسنان باستعمال الكركم، فهذا يساعد على منح الأسنان اللون الأبيض الملحوظ وفي وقت وجيز على أن يستعمل يوميا.
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