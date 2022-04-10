نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس المقلية من الوصفات المحبوبة من قبل الكثير من الأشخاص صغار وكبار، وكن الطريقة المعتادة في تحضيرها ليست صحية، لذا نقدم من خلال ما يلي أهم ما يمكن اتباعه من مكونات لعمل أفضل نوع من البطاطس المقلية بطريقة صحية وآمنة، كما يمكنك استعمال تلك المكونات التي سنتعرف عليها من خلال الآتي لعمل أفضل وجبة صحية من البطاطس المقلية وبدون أن تكون هناك أي قطرات زائدة من الزيت، وفيما يلي نتابع أهم المكونات الأساسية مع بيان الطريقة التي من الممكن أن تتبع لتحضير وصفة البطاطس المتميزة.

مكونات قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية، وبأقل الإمكانات، ومن خلال الاستعانة بالمكونات التي لها دور في أن تكسب البطاطس القوام المميز مع إعطائها القرمشة المطلوبة والطعم المعروف، وأهم المكونات ما يلي في تلك الفقرة التالية، من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية من خلال الاستعمال للمكونات الآتية:

كيلو من البطاطس

بيكينج بودر.

كوب دقيق.

ملعقتان من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

يتم عمل وصفة مميزة من البطاطس المقلية من خلال الاتباع لما يلي في النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون من خلال التقشير للبطاطس ومن ثم يتم التقطع لحجم ملائم.

في وعاء ملائم يتم الخلط ما بين مختلف المقادير للحصول على الوصفة من البطاطس خالية مغطاة بطبقة خارجية بطعم مميز.

بعد تغليف البطاطس يتم رصها في صاج ملائم.

وضع البطاطس بالفرن لإتمام التسوية.

صحية لعمل البطاطس

البطاطس البوريه

من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بعمل أفضل وصفة من خضار البطاطس مثل وصفة البوريه وهي أن يتم سلق البطاطس، ومن ثم تتبيلها باستخدام البهارات المفضلة لديكِ مع إضافة قدر الملح بالكمية المرغوبة.

البطاطس الويديجز

ومن الممكن أيضا أن يتم عمل وصفة البطاطس الويديجز التي يتم فيها سلق البطاطس لخمس دقائق فقط بعد غسلها جيدا وتقطيعها بعد السلق ووضعها في الصاج الملائم مع تتبيلها بالملح والزعتر وزيت الزيتون.

من اسرار نجاح البطاطس المقلية زي المحلات هو أن يتم إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس حيث أن ملعقة النشا تساعد في جعل البطاطس مقرمشة ولذيدة وبطعم احلي من الجاهز كما أنه تعمل علي عدم امتصاص البطاطس للزيت فيمكن اتباع التعليمات السابقة من المقال لمعرفة كيفية إضافة ملعقة نشا الي البطاطس