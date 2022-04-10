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بدأ أجمل الشهور شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتأتي بعده أجمل الأعياد عيد الفطر المبارك والذي يستقبله المسلمين في جميع أنحاء العالم بالفرح والبهجة وأيضا الحلويات المميزة لهذا العيد ومن أجمل الحلويات التي يعشقها الأطفال والكبار وهو بسكويت العيد بكل نكهاته المعروفة والمحببة لدى الجميع مثل البرتقال والنشادر وجوز الهند والشكولاتة، وبسكويت العيد يعتبر وجبة غذائية متكاملة العناصر ومغذية لأطفالك ويمكنك تقديمه لهم مع الحليب في الصباح واليوم سوف نتعرف على طريقة تحضير وإعداد بسكويت العيد بالبرتقال بكل بساطة لكي تستعدي لتحضيره وتقديمه في ليالى العيد السعيدة. مكونات عمل بسكوت العيد بالبرتقال: كيلو دقيق منخول.

نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 كوب من السكر البودر المنخول.

4 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر بدون محسن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال. طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال: نقوم بإحضار العجان ونضع فيها الزبدة والسكر البودر المنخول. نبدأ في الخفق جيداً على أقل سرعة. ثم يتم زيادة السرعة بالتدريج حتى تختلط الزبدة والسكر جيدا. ويتم تكوين خليط كريمي الفاتح. ننزل البيض بالتدريج في العجان ونضيف له الفانيليا. ونستمر بالخفق جيدا ثم نقوم بإضافة اللبن بالتدريج. يتم إستبدال قطعة المضرب السلك من العجان بقطعة العجن. نسكب الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر وريحة البرتقال ونعجن الخليط جيدا. وبعد ذالك نقوم بإحضار كيس حلواني ونقوم بإضافة عجينة البسكويت بها. نضع ورق زبدة في صواني الخبز. ونشكل البسكوت عليها حسب الرغبة بالقطاع المتخصصة. نسخين الفرن جيدا قبل وضع البسكويت وندخل البسكوت. وتكون الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يأخذ لونا من الأسفل. نغلق الفرن ونشعل الشواية يأخذ لونا ثم نقوم بإخراجه من الفرن. ونتركه حتى يبرد ويحفظ في مكان جاف. يمكنك إستبدال ريحة البرتقال بالنشادر. مع إذابة النشادر في لبن دافئ جيدا ويمكن إضافة الكاكاو الخام. لتحصلي على بسكويت بطعم الشكولاتة التي يحبها الأطفال ويمكنك أيضا عمل البسكويت بجوز الهند. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العيد بالسمن الفلاحي مثل المحترفين - ثقفني

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