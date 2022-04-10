بدون ماكينة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة

لقمة القاضي تعد صنفا من ضمن أصناف الحلويات التي من الممكن تحضيرها في المنزل وبطريقة سهلة ومع توفر كل الإمكانات الآتي ذكرها من مكونات بسيطة سيكون من السهل عمل خليط عجينة لقمة القاضي وتسويته بحيث تكون النتيجة ممتازة مثل حلوى الزلابية و لقمة القاضي الجاهزة التي نشتريها من المحلات، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أقوى المكونات التي تعطي أفضل نتيجة مثالية لتلك النوعية من الحلوى سريعة الإعداد والتي يحبها الكبار والصغار، وفيما يلي نوافيكم بذكر أهم المكونات والطريقة التي من الممكن أن نتبعها للتحضير

مكونات إعداد حلوى لقمة القاضي

من الحلويات التي من أهم مميزاتها سرعة التحضير مع الطعم المفضل للجميع المقرمش من الخارج، والطري من الداخل، وأهم المكونات التي تساعد في التحضير متوفرة بكل بيت، ومن الممكن أن يتم خلطها بطريقة بسيطة لعمل أفضل نوع من الزلابية مثل المحلات، وبالتالي لا تكوني في حاجة لشرائها، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المقادير الآتية،

كوبان من مكون الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة بيكبنج بودر.

شربات ثقيل أو سكر بودر.

طبق للتقديم.

زيت غزير للقلي.

طاسة عميقة.

طريقة تحضير وصفة لقمة القاضي

البدء في التحضير لحلوى لقمة القاضي يكون كما يلي في النقاط القادمة:

أحضري الوعاء الملائم وضعي فيه الدقيق بنخله جيدا.

يتم وضع الدقيق بتقليبه مع الخميرة والسكر.

إضافة الماء مع التقليب إلى أن نحصل على قوام العجين السائل.

بعد أن يتم الخلط للمكونات لا بد من ترك الخليط حتى يتم تخميره.

تأتي خطوة التشكيل بعد ذلك لكرات.

القلي للزلابية يكون من خلال الاستعانة بكمية من الزيت الغزير.

بدء التشكيل والقلي للقمة القاضي في الزيت العميق الساخن.

تصفي لقمة القاضي بعد ذلك في الطبق الملائم وبواسطة ورق المطبخ للتخلص من أي بقايا للزيت.

تصفي لقمة القاضي بعد ذلك في الطبق الملائم وبواسطة ورق المطبخ للتخلص من أي بقايا للزيت. الخطوة التالية تكون من خلال الاستعانة عسل من نوع الثقيل لتحلية لقمة القاضي أو إضافة سكر البودرة.

هناك بعض الأسرار التي يجب معرفتها للحصول علي لقمة القاضي هشة ومقرمشة ومن أهم هذه النصائح أنه يمكن استبدال الكاسترد بالفانليا بدلا من استخدام النشا، كما أنه من الأفضل أن يتم عجن العجين باستخدام الماء الساخن كما يجب أن يتم ترك العجينة لمدة ساعة حتي تختمر تماما، كما أنه من الأفضل أن يتم وضع لقمة القاضي علي نار هادئة