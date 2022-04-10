طريقة عمل محشى الكوسا بالأرز باللحمة المفرومة يعتبر من الوجبات المشهورة والشهية المتعارف عليها في كل من مصر وسوريا ولبنان وتركيا وليبيا والسودان حيث أنه تختلف طريقة اعدادة من دولة إلى اخرى، حيث أن كل دولة لها طريقة في طهيها والاضافات التي تضعها عليها من بهارات ونكهات مميزة، حيث تضيف لطعمها مذاق لذيذ وشهى، حيث يعتبر من اشهر أنواع المحاشي المختلفة من باذنجان وملفوف وورق عنب، حيث يعتبر محشى الكوسة من المحاشي التي تحتوى على فوائد عديدة ومواد غذائية هامة لجسم الإنسان، حيث أنها تمد جسم الإنسان بالكثير من العناصر الغذائية كاليسوم والحديد والفسفور وأيضا الفيتامينات المفيدة للجسم، حيث أنها من الوصفات السهلة في تحضيرها وذلك لأنها لا تأخذ وقت ولا مجهود كما يمكن التعرف على طريقة عمل المحشى المشكل المصري وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل محشى الكوسا بالأرز باللحمة المفرومة باللبن.

طريقة عمل محشى الكوسا بالأرز باللحمة المفرومة

المكونات

مكونات حشو الكوسا

1 كيلو من الكوسا.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

1 كوب من الأرز المصري قصير الحبة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

1 حبة متوسطة الحجم من البصل المفروم.

1 ملعقة كبيرة من السمنة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

مكونات خليط اللبن

1/2 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

3 فصوص من الثوم.

3 أكواب من اللبن الروب الزبادي.

1 كوب من الماء.

1/4 كوب من الطحينة.

طريقة تحضير الكوسا

القيام بحفر الكوسا باستعمال أداة حفر الكوسا ووضع قلب الكوسا في طبق جانبي.

يتم وضع كمية وفيرة من الماء وملعقة كبيرة من الملح في بوله عميقة ثم وضع حبات الكوسا في الماء الملح لمدة دقائق ثمّ وضعها في المصفاة من أجل التخلص من الماء.

تحضير حشو الكوسا

القيام بغسل الأرز ثم نقعه لمدة ثلاثين دقيقة. يتم تصفية الأرز ووضعه في طبق عميق ثم إضافة السمنة والثوم واللحمة المفرومة والبهار والملح والكركم والقرفة والبصل وتقليب المكونات بشكل جيد إلى أن يتم خلطها جيدا. القيام بملء حبات الكوسا بخليط الحشو مع ترك مسافة من طرف حبات الكوسا بدون حشو. يتم وضع كمية وفيرة من الماء في حلة عميقة ووضع الحلة على درجة حرارة متوسطة إلى أن يغلي الماء تماما ثم إضافة مقدار ملعقة كبيرة من الملح. ثم إضافة حبات الكوسا المحشوة إلى الماء المغلي وتركها لعدة دقائق فقط، دون أن يتم طهيها تماما.

تحضير خليط اللبن