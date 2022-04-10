نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة المرملة المكرملة أحلى وأسهل حلوى رمضانية تشرفك أمام ضيوفك في المقال التالي
تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثيرون ويتم تناولها بكثرة في شهر رمضان الكريم وذلك بفضل مذاقها الشهي كما أنها تتسم بأنها من الحلويات الشرقية ذات الطابع العربي الأصيل ورفيقة لنا في جميع مناسباتنا السعيدة وعزوماتنا بالإضافة لسهولة التحضير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي يتم تتبعها في تحضير البسبوسة المرملة المكرملة في البيت بحرفية المحلات الكبرى المتخصصة،فقط تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
تحضير البسبوسة المرملة في البيت
تعتبر البسبوسة بالسميد وجوز الهند من إحدى أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أن مقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير.
مكونات البسبوسة
- ثلاثة أكواب من السميد الناعم.
- كأس من اللبن الرائب.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- كأس من السمن المذاب.
- كأس من جوز الهند المبشور.
- نصف كأس من السكر الناعم.
- قطر لسقي البسبوسة.
خطوات تحضير البسبوسة
يتم تحضير البسبوسة المرملة المكرملة بالسميد بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
طريقة تحضير البسبوسة
- يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من السميد والبيكنج بودر.
- بعد ذلك يتم إضافة السمن إلى الخليط السابق ويتم تقليب الخليط جيدًا ثم يتم إضافة كلًا من السكر والفانيليا.
- يتم إضافة كلًا من اللبن وجوز الهند ويتم خلطهم مع بعضهم البعض.
- يتم الحصول على صينية مدهونة بالطحين فيتم وضع البسبوسة فيها.
- القيام بإدخالها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية.
- يتم تركها لحين أن تنضج ويتم الحصول على اللون الذهبي.
- يتم إخراجها من الفرن ويتم وضع القطر البارد فوقها ثم يتم رش جوز الهند للتزيين.
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