البسبوسة المرملة المكرملة أحلى وأسهل حلوى رمضانية تشرفك أمام ضيوفك

تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثيرون ويتم تناولها بكثرة في شهر رمضان الكريم وذلك بفضل مذاقها الشهي كما أنها تتسم بأنها من الحلويات الشرقية ذات الطابع العربي الأصيل ورفيقة لنا في جميع مناسباتنا السعيدة وعزوماتنا بالإضافة لسهولة التحضير واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي يتم تتبعها في تحضير البسبوسة المرملة المكرملة في البيت بحرفية المحلات الكبرى المتخصصة،فقط تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير البسبوسة المرملة في البيت

تعتبر البسبوسة بالسميد وجوز الهند من إحدى أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أن مقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مكونات البسبوسة

ثلاثة أكواب من السميد الناعم. كأس من اللبن الرائب. ملعقة من الفانيليا. ملعقة من البيكنج بودر. كأس من السمن المذاب. كأس من جوز الهند المبشور. نصف كأس من السكر الناعم. قطر لسقي البسبوسة.

خطوات تحضير البسبوسة

يتم تحضير البسبوسة المرملة المكرملة بالسميد بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

طريقة تحضير البسبوسة