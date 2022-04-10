نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الجرين سوب.. هل الملوخية تحتوي على الديدان وهل من الآمن تناولها بايته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الملوخية من أهم الأكلات المصرية فهي لها طريقة عمل تجعلها مختلفة عن طرقها في جميع البلدان العربية، فهي من الورقيات ذات اللون الأخضر المفيدة للجسم، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأبحاث التي تتساءل عن هل الملوخية تحتوي على الديدان لذا علينا التأكد من ذلك وهذا ما نعرضه عليكم من خلال المقال.

هل الملوخية تحتوي على الديدان

يمكن تناول الملوخية من أجل تخفيف الآلام العامة للجسم، بالإضافة إلى أنها تعزز الجهاز المناعي الجسم، حيث تساعد في تقليل

من الإصابة بالأمراض الخطيرة، ولكن يكون الخطر من تناول الملوخية الغير نظيفة حيث احتوائها على بويضات الديدان على

الورق، فهذا يؤدي إلى إبقائها في المعدة ثم فقسها ثم تخرج هذه الديدان فتتجه إلى الكبد والكلى والمخ، مما تؤدي إلى المزيد

من المشكلات الصحية والالتهابات الخاصة بالمعدة خاصةً الديدان المعوية، لذلك عند غسل الملوخية لا بد من غسلها ورقة ورقة

جيداً والقيام بفركها باليد ويفضل أن تكون بالماء الجاري خاصةً أن هذه الديدان لا ترى بالعين المجردة.

فلا بد قبل تناول الخضروات بصفة عامة غسلها جيدًا وخاصةً الملوخية، لذا لا يوجد أضرار من الملوخية في طريقة طبخها، ما دام

أنها تكون محفوظة بشكل جيد ويكون ذلك في الفريزر أو في الدرج البارد الموجود أسفل الفريزر فتكون صالحة للأكل من يوم إلى

٥ أيام.

فوائد الملوخية

تعتبر الملوخية من الأطعمة التي لها مذاق خاص ويحبها الجميع، حيث لها العديد من الفوائد فهي تعتبر من الأكلات الصحية

ويرجع ذلك لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الألياف الطبيعية، الحديد، الفسفور، الكالسيوم، البوتاسيوم،

المنجنيز والصوديوم.

أما بالنسبة للسعرات الحرارية للملوخية فهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من السكر والكوليسترول والدهون بجميع أشكالها،

مما يجعلها خيارًا صحيًا جيدًا للعديد من الأشخاص وخاصةً الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا لفقدان الوزن، حيث أن

الكوب الواحد من الملوخية تحتوي على 10 سعرات حرارية فقط.

في النهاية علينا غسل الملوخية الخضراء بشكل جيد، وعدم غسل أوراق الملوخية بعناية يؤدي لاحتمالية وجود بعض من الديدان وبيضها على الأوراق وهذا يكون الإجابة على سؤال هل الملوخية تحتوي الديدان، لذا لابد من الحذر عند غسل الملوخية.