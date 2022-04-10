نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصفوف اللولى.. تبييض الأسنان بسرعة في البيت بطرق طبيعية وفعالة من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالباً ما تأتي إلينا الكثير من المناسبات في أوقات مفاجأة والبعض منا لا يهتم بلون أسنانه لذلك نحتاج إلى وصفة مذهلة لتبييض الأسنان بسرعة في البيت، حيث أن لون الأسنان الأصفر يؤدي إلى كثير من الإحراج لصاحبه لذلك سنقوم بعرض أفضل الوصفات السريعة لنوفر عليك وقت ذهابك إلى طبيب الأسنان.

تبييض الأسنان بسرعة في البيت

إذا كنت بحاجة إلى جعل أسنانك ناصعة البياض في وقت سريع وبالطبع دون أن تتكلفي الكثير من الأموال، فأمامك الوصفات التي سنعرضها عليك.

تبييض الأسنان بقشر البرتقال

يمكنك أن تجعلي أسنانك ناصعة البياض في وقت وجيز، وذلك من خلال القيام بأخذ قطعة من القشر وفرك الأسنان بها يومياً قبل الخلود إلى النوم، حيث وجود الفيتامين الذي يساعد على التخلص من البكتريا المتسببة في اصفرار لون الأسنان وهو فيتامين ج، فعليك الإلتزام بذلك يومياً.

تبييض الاسنان بالفراولة

يمكنك أن تتخلصي من الجير المتراكم على أسنانك ومنح أسنانك لون ناصع البياض دون تكلفة، وذلك باستخدام حبة واحدة من الفراولة حيث يمكنك هرسها جيداً واستخدامها مثل معجون الأسنان يومياً.

ملح الطعام لتبييض الأسنان

استخدمي الملح في تنظيف أسنانك يومياً بوضعه على الفرشاة الخاصة بك واستخدميها بعد كل وجبة، وأيضاً عليك باستخدام قطعة من الفحم ومزجها مع الملح بالقليل من الماء، ثم استخدميها فالفحم مساعد قوى على جعل الاسنان ناصعة البياض.

صودا الخبز لتبييض الأسنان

خذي القليل من صودا الخبز وأضيفي إليه القليل من ملح الطعام، ثم عليك باستخدامه على فرشاة الاسنان. ثم فرك أسنانك به مرة يومياً. وعليك ألا تكثري في ذلك حتى لا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

قشر الموز لتبييض الاسنان

للموز فوائد عديدة وله فوائد لتبييض الأسنان. فخذي قطعة من القشر بعد كل وجبة وافركي اسنانك لتجديها بيضاء كالحليب.

في نهاية الحديث عن وصفات تبييض الأسنان بسرعة في البيت. فقد قمنا بعرض الوصفات الغير مكلفة مثل الملح وصودا الخبز وقشر الموز والفراولة. كل هذه الأشياء غير مكلفة حيث تواجدها بكثرة في المنزل فلا غنى عنها. لذلك عليك استخدامها الاهتمام بأسنانك.