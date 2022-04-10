طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة الهشة

لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المشهورة في كل الدول العربية تقريبا مع اختلاف الاسم ، ما بين لقمة القاضي, عوامة, زلابية, او لقيمات ، في النهاية هي نفس المكونات والطريقة ولكن مع اختلاف اسمها بس ، تعالوا نشوف طريقتها مع بعض في السطور الجاية.
طريقة عمل لقمة القاضي:
المقادير:
– الكمية دي تكفي تقريبا 4 اشخاص.
– 2 كوباية دقيق.
– 1 كوباية ماية دافية.
– 1 معلقة كبيرة سكر.
– 1 معلقة كبيرة نشا.
– 1 معلقة صغيرة خميرة فورية.
– رشة ملح.
– رشة فانيليا.
– زيت للقلي.
للتقديم:
– شربات.
– سكر بودرة.
طريقة التحضير:
1- في بولة متوسطة الحجم ، دوبي السكر والخميرة في الماية الدافية ، وحطي معاهم ¼ كوباية من الدقيق ، واخلطيهم كويس مع بعض.
2- غطي الخليط ، وسيبيه 15 دقيقة لحد ما يتخمر.
3- في طبق تاني ، اخلطي باقي الدقيق مع النشا والملح والفانيليا.
4- اخلطي خليط الخميرة بعد ما يتخمر لباقي الدقيق مع النشا ، وقلبيهم كويس لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعض كويس ، وتبقى عندك عجينة قوامها مطاطي.
5- غطي الطبق بنايلون ، وسيبيها في مكان دافي لمدة ½ ساعة لحد ما تتخمر.
6- في طاسة غويطة حطي زيت غزير على نار متوسطة لحد ما يبقى دافي.
7- ادهني ايديكي بالزيت وبلي معلقة صغيرة بالزيت.
8- شكلي العجينة بالمعلقة بحيث تعملي كورة صغيرة وحطيها في الزيت.
9- اقلي لقمة القاضي في الزيت لمدة 3 – 5 دقايق ، لحد ما تتحول للون دهبي فاتح, بعدها طلعيها من الزيت على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزيادة.
10- لما تيجي تقدميها اقليها مرة تانية لحد ما لونها يبقى دهبي ، وارفعيها من الزيت على ورق مطبخ.
11- بعدها اغمسي لقمة القاضي في الشربات البارد ، او رشي عليها سكر بودرة ، وقدميها.
نصايح للقمة قاضي مقرمشة:
– الزيت اللي هتقلي فيه يكون دافي مش سخن.
– بلي المعلقة بالزيت عشان العجينة ما تلزقش فيها.
– اقلي لقمة القاضي على مرحلتين زي ما قولنا في خطوات التحضير ، ده هيخليها مقرمشة اكتر.
– ممكن تزينيها بصوص الكراميل او صوص الشوكولاتة قبل التقديم.
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