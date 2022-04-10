نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري اللازانيا بحرفية المطاعم في البيت بمكونات بسيطة وطريقة مظبوطة وسريعة في المقال التالي
تعتبر اللازانيا هي إحدى المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أنها من إحدى أنواع الباستا التي لديها مذاق شهي ورائع ومن الأكلات المستحب تقديمها في العزومات الرمضانية، وتبحث الكثير من السيدات عن الخطوات التي تتبع في تحضير اللازانيا بحرفية المطاعم ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بطريقة تحضير اللازانيا فتابعونا لمعرفة التفاصيل كاملة ولمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
مكونات اللازانيا
- شرائح اللازانيا الجاهزة.
- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.
- كأس من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- نصف كأس من جبنة البارميزان المبروشة.
- حبتان من البصل ثم يتم فرمهما جيداً.
- فصان من الثوم المفروم.
- نصف كأس من صلصلة الطماطم.
- ملعقة من معجون الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الريحان.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- كمية قليلة من زيت الزيتون.
مقادير البشاميل
- نصف كأس من الطحين الأبيض.
- أربعة أكواب من الحليب.
- زبدة بكمية حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- القليل من الملح.
خطوات تحضير اللازانيا
أولًا البشاميل
يتم تحضير صوص البشاميل الكريمي في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم الحصول على إناء كبير ويتم إذابة الزبدة فيه بعد ذلك يتم إضافة الطحين.
- يتم التقليب لحين أن يتغير لونها ليصبح أشقر ثم بعد ذلك يتم إضافة الحليب بشكل تدريجي.
- يتم الاستمرار في التقليب لحين أن يذوب الطحين بصورة كاملة.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود ويتم التقليب.
ثانياً تحضير حشوة اللازانيا
بعد ما تيم تحضير البشاميل يتم تحضير الحشوة من خلال إتباع تلك الخطوات:
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من زيت الزيتون ثم يتم إضافة البصل والثوم وتركه لحين أن يذبل.
- يتم إضافة اللحم المفروم ويتم التقليب ثم يتم إضافة البهارات المكونة من الملح والفلفل الأسود.
- بعد ذلك يتم إضافة صلصة الطماطم ومعجون الطماطم على اللحم ثم تركه على النار لحين أن ينضج.
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