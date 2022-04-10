خليط القرنفل المطحون مع الفازلين معجزة ستغير حياتك نهائي عند وضعه على هذه المناطق من جسمك النتيجة خلال دقائق

عاني الكثير من الأشخاص من بهتان البشرة والاسمرار الدائم مع تواجد بقايا أثار الحبوب إلى جانب البقع وتواجد الأسمرار حول الشفاه ووجود بقع في الجسم ووجود المناطق الداكنة لذلك نجد جميع مشاكل البشرة يكون حلها في شيء واحد وهو القرنفل المطحون مع الفازلين وذلك لفوائد القرنفل الكثيرة واحتوائه على معادن وفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة وتتواجد به مضادات أكسدة إلى جانب الفازلين الذي يحتوي على نسبة ترطيب عالية جدا ويحافظ على البشرة من التجعد وتساهم في إخفاء الحبوب وسوف نوضح كيفية أعداد وصفة القرنفل والفازلين وفوائد الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة القرنفل والفازلين

نجد أن هذه الوصفة سهلة جدا وتتوافر مكوناتها في كل منزل وعندما نقوم باستخدامها فأنها تساهم في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وسوف نتعرف على طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل مطحون.

فازلين.

زيت زيتون.

ماء ورد.

نشا.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الفازلين وزيت الزيتون وتقليبهم جيدا حتى تمام التجانس.

نضع النشا عليهم مع عصير الليمون وماء الورد ونقوم بتقليبهم أيضا حتى يتجانسوا.

نضع مسحوق القرنفل بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع من الوصفة على الوجه والبشرة حتى نحصل على أفضل النتائج.

ونقوم بتدليك البشرة بها ثم نقوم بغسل الوجه.

فوائد وصفة كريم القرنفل

فوائد وصفة كريم القرنفل نجد أن الوصفة مهمة جدا للبشرة عندما نقوم باستخدامها نحصل على أفضل النتائج وسوف

نوضح أهم فوائدها من خلال النقاط التالية