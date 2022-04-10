نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للحيرة.. أفكار جديدة للسحور وكونى متجددة دوماً بأفكار جديدة و مبتكرة بلا ملل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المهم أن نجد أفكار جديدة للسحور لأن تكرار الطعام كل يوم يمكن أن يجعل الأطفال تتذمر وترفض الطعام، ولكيلا تصاب الأم بالحيرة كل يوم بشأن تحضير السحور فنحن عملنا اليوم على تحضير بعض الوجبات الخفيفة والجديدة التي تناسب السحور لكي نعطي لكي أفكار جديدة لأطفالك وسوف تعجبهم كثيراً وبعدها لن تفكرين كثيرا بشأن تحضير السحور.

أفكار جديدة للسحور

جميعنا نحتاج الى التنويع في الطعام لأن تكرار الطعام كل يوم يصيبنا بالملل وعدم الرغبة في تناول الطعام، لذلك هناك الكثير من أنواع الأطعمة التي يمكن تقديمها على السحور وسوف تنال على اعجاب جميع أفراد الأسرة.

الكريب

ننصحك بأن تجربي اعداد الكريب على الأقل مرة واحدة على السحور. فإن الأطفال يحبونه كثيراً وهي غير منتشر بالمرة في إعداد السحور، كما يمكنكم أن تحشيه بالحشو الذي تحبينه مثل الهوت دوج أو السجق. وفي أضيق الحالات يمكن حشوه بأي نوع جبنة أو حشوه بالبطاطس.

البطاطس البورية

من الممكن أن تأخذ منك البطاطس البورية وقتا في إعدادها ولكنها ستكون وجبة لذيذة سوف تعجب جميع أفراد الأسرة. ويمكنك أن تقومي بإدخالها الفرن أو تقومي بتشكيلها كرات صغيرة ثم يتم تحميرها في الزيت وسوف تكون شهية للغاية.

ميني بيتزا

كل الأطفال يعشقون البيتزا في كل حالاتها. والميني بيتزا هي المفضلة لديهم، فمن الممكن عمل كمية من الميني بيتزا ومن المهم أن تقومي بتحضير العجين من قبلها حتى لا تستغرق منك وقتاً كبيراً. ويمكنك أيضاً أن تختاري نوع الحشو الذي تفضلينه سواء كان بسطرمة أو سجق أو سوسيس أو شاورما أو غيرهم.

البيض بطرق مختلفة

من الممكن تقديم البيض بالكثير من الطرق فهو لا يكون مسلوق فقط. فمن الممكن عمل البيض الاومليت العادي أو الأومليت مع قطع السجق الشهية أو البسطرمة، كما يمكن عمل طبق الشكشوكة أو صينية العجة. وكل هذه أفكار شهية ومتنوعة للبيض.

كانت هذه أفكار جديدة للسحور سوف تعجب أطفالك كثيراً وتكسر حاجز الملل من الطعام لديهم والملل من السحور. ففي كل يوم يمكن اختيار فكرة من بينهم والتحضير لها وتحضير مكوناتها حتى لا تستغرقين وقتاً كبيراً في إعدادها.