نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للشعر الحرير.. اقوى وصفة كيراتين طبيعي واجعلي شعرك ينساب بنعومة ورقة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحثين عن اقوى وصفة كيراتين طبيعي فهذا المقال سيكون مفيد لكي كثيراً، إن الشعر المجعد والمتقصف يحتاج إلى العناية بشكل كامل، كما تحتاجين أنتي إلى رؤيته ناعم وحرير من وقت إلى آخر ولكن منتجات الفرد الجاهزة تسبب له أضرار كبيرة، إذاً الحل سيكون من خلال وصفات طبيعية بمكونات طبيعية لن تضر بشعرك وسوف تُحدث نتائج باهرة في فرد الشعر.

اقوى وصفة كيراتين طبيعي

اليوم سوف نعرفك على اقوى وصفة كيراتين من مكونات طبيعية وزيوت طبيعية لن تضر بشعرك نهائياً وسوف تحصلين منها على نتائج رائعة.

كيراتين طبيعي بالخميرة

هذه وصفة طبيعية لعمل الكيراتين باستخدام الخميرة، والتي تكون:

المكونات:

كيس واحد من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

نشا بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

خل تفاح بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

الطريقة:

قومي بوضع كلًا من الخميرة مع البيضة مع النشا وخل التفاح بالمقادير التي ذكرناها في وعاء عميق.

بعد ذلك يتم خلط هذه المكونات مع بعضها حتى يتجانس الخليط بشكل كامل.

ثم نترك الخليط لمدة 15 أو 20 دقيقة.

بعد ذلك وبعد المدة يتم توزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

ثم يتم توزيعه في جذور وفروة الرأس جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع كيس بلاستيكي على الشعر ويترك من نصف ساعة إلى ساعة.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

كيراتين طبيعي للشعر بالموز والبيض

الموز معروف بأنه من المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر وتمنحه النعومة واللمعان، والطريقة الصحيحة لاستخدامه تكون:

المكونات:

موزة مهروسة جيداً.

عدد 2 بيضة.

الطريقة:

أولا يتم خلط الموز مع البيض جيداً ويجب أن يكون الموز مهروس جيداً.

بعد ذلك يمكن خلط المكونات باستخدام اليد أو من خلال الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر وفي فروة الرأس جيدًا، ثم يتم توزيعه على الأطراف.

بعد ذلك يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.

ثم تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.

كانت هذه اقوى وصفة كيراتين طبيعي يمكن استخدامها على الشعر بدون أي أضرار وسوف تجدي بنتائج باهرة في فرد الشعر ومنحه التغذية المطلوبة، فإن شعر المرأة هو تاجها والاعتناء به واجب علينا جميعاً للحصول على شعر ناعم ومظهر جميل.