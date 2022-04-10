انتبهي لو ظهرت تلك العلامات على زيت القلي ارميه فوراً

الكثير منا يفضل تناول الأكلات المقلية والبعض يستخدم زيت القلي عدة مرات دون العلم إذا كان قد فسد أم لا، مما يعمل على زيادة الضرر بجسم من يتناول هذا الطعام المقلي، لذلك سنساعدك في التعرف على علامات فساد زيت القلي بكل سهولة حتى لا تؤذي أسرتك بتناوله، لذلك فإن هذا المقال هام فتابعنينا لتستفيدي منه.

علامات فساد زيت القلي

هناك بعض العلامات التي إن رأيتها في زيت القلي عليك فورًا بالتخلص منه حتى لا يضر جسمك أولادك، هذه العلامات تتمثل فيما يلي:

وجود روائح كريهة قبل واثناء القلي.

عندما تلتصق الزيوت وتكون طبقة سميكة على جوانب القلاية.

عند وجود رغوة كثيفة فوق الزيت.

عندما تقومين بسكبه في المقلاة عليك التأكد أن كثافته غير زائدة، فالكثافة الزائد علامة من علامات تلف الزيت.

وعندما يتصاعد بخار من الزيت ويكون هذا البخار له لون داكن، فهذا معناه أن الزيت قد تعرض للاحتراق.

عندما تجدين رواسب داخل المقلاة هذه الرواسب تشبه شكل البرغل.

الزيوت التي تم استعمالها لأكثر من ساعة متواصلة.

عندما تجدي لون الزيت قد تغير إلى اللون الداكن.

عندما يصبح الزيت أكثر لزوجة عن طبيعته.

نصائح القلي الصحي

بعد التعرف على علامات فساد الزيت عليك التعرف على بعض النصائح التي يمكنك اتباعها عند الحاجة إلى القلي، هذه النصائح تتمثل فيما يلي:

عدم استخدام المقلاة الألومنيوم واستخدام أي نوع آخر وذلك بسبب فقدان الألومنيوم لدرجة الحرارة بكل سهولة، الأمر الذي

يساعد الطعام على زيادة تشرب نسبة الزيوت، كما أن الأواني الألومنيوم تقوم بالتفاعل مع الزيوت مما ينتج مادة غير صحية.

عليك باستخدام وعاء عميق للقلي حتى لا تعرضي نفسك للحرق من خلال الزيوت المتطايرة أثناء القلي.

عليك إخراج الطعام بعد قليه فورًا، وعدم الانتظار لفترة طويلة.

عدم استخدام الزيوت لفترات طويلة.

تخلصي فورًا من أي زيت تالف في زجاجات، ولا تلقيه في الأحواض.

في نهاية الحديث عن علامات فساد زيت القلي، فقد وجب علينا أن نخبرك بها حتى لا تضرين بصحة أي فرد أو صحتك، كما عرضنا بعض النصائح التي عليك اتباعها عند قلي الطعام، وعليك بعد ذلك التخلص منه فورًا.