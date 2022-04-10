نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحي بشرتك في رمضان بالماسك السحري العجيب لبياض فوري 3 درجات ستبهرك نضارة ونعومة وجهك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي تبحثي عن وصفات وطرق للوجه تساعدك في تفتيح البشرة فلابد من تجربة وصفات ماسك الصبار للوجه للتفتيح يتميز نبات الصبار بقدرته الرهيبة ونتائجه المذهلة للوجه، حيث يعتبر الصبار مكون أساسي في كثير من مستحضرات العناية بالوجه والبشرة، ومن خلال المقال سنقوم بتوضيح طرق عدة للاستفادة من الصبار والحصول على بشرة فاتحة ونضرة.

ماسك الصبار للوجه للتفتيح

يعد الصبار من النباتات الغنية بكثير من العناصر والفيتامينات المفيدة للوجه، لذلك نوضح طرق ماسكات الصبار المفيدة للبشرة ومنها:

ماسك الصبار مع الكركم

يساعد الصبار في ترطيب الوجه، وعند خلطه مع الكركم يعزز فوائده للبشرة ويساعد في التخلص من حب الشباب، وكثير من مشاكل البشرة الدهنية ويحضر كالآتي:

المكونات

عدد ١ ملعقة كبيرة من جل الصبار.

١ ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.

٢ ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

في وعاء نظيف وجاف قومي بخلط ملعقة جل الصبار مع ملعقة الكركم واخلطيهم جيداً.

قومي بفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة.

اشطفي وجهك جيداً بالماء، ثم مرري بقطنة من ماء الورد على وجهك حتى تتأكدي من نزع آثار الخليط من وجهك.

ماسك الصبار مع الخيار والزبادي

يقوم هذا الماسك بتنقية البشرة والوجه، كما أنه يساعد في التخلص من تصبغات البشرة وحصولها على ملمس ناعم، وفرد خطوط الوجه ويحضر كالآتي:

المكونات

١ ملعقة متوسطة الحجم من الزبادي.

نصف ثمرة خيار.

٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

نقوم بعصر ثمرة الخيار وتصفيتها جيداً والحصول على العصير منها.

أضيفي عصير الخيار الذي سبق عصره إلى ملعقة الزبادي وملعقتين جل الصبار.

افردي الخليط وقومي بتوزيعه على الوجه جيداً بوضع طبقة سميكة منه على الوجه.

اتركيه على الوجه لمدة عشر دقائق ثم يشطف بالماء.

كرري هذا الماسك مرتين كل ثلاثة أيام للحصول على نتيجة مرضية.

وفي نهاية مقال ماسك الصبار للوجه للتفتيح قمنا بتوضيح نوعين من ماسكات التي يتم استخدام الصبار فيها والتي من خلالها تعرفنا على فاعلية الصبار في تفتيح الوجه وترطيبه وطرق العناية به، لذلك أنصحك بعدم الاستغناء عن الصبار وتطبيق الماسكات التي سبق ذكرها في المقال تساعدك في تفتيح الوجه والعناية بنضارته.