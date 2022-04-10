طريقة عمل أشهى طاجن ورق عنب بشرائح اللحمة بطعم مميز مثل المطاعم

المحاشي بصفة خاصة تتربع دئما على مائدة العزومات بجميع أنواعها وخاصاً في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث يتهافت عليها الكثير منا لتناولها وأبدعت السيدات بأضافه الحشوات، وكانت الحشوة الأساسية الأرز مع الخضرة وبعض التوابل المنكهه المفضلة لدي كل سيدة.

طريقة عمل أشهى طاجن ورق عنب بورقة اللحمة بطعم مميز مثل المطاعم

أنواع المحاشي كثيرة منها الكرنب، وورق العنب، الباذنجان الأبيض والأسود، الفلفل الرومي والألوان، البطاطس، الكوسا، الخرشوف، البصل وكل واحد منهم يتمتع بعدة فوائد كثيرة، فمثلا الباذنجان العروس مضاد طبيعي للألتهابات، يساعد في أنقاص الوزن، ينظم ضغط الدم، غنية يساعد في أمتصاص الحديد، مفيد جداً لصحة القلب والشرايين، أما الكوسا تسيطر على السكر بالدم، تنظم عملية الهضم، الفلفل الرومي يعالج قرحة المعدة وجرثومة المعدة، يحمي بطانة الرحم من الألتهابات، بهذا المقال سوف نقدم لكم طريقة لذيذة شهية لعمل ورق العنب بورق اللحمة بطريقة المطاعم الكبري.

طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب بورق اللحمة

المكونات

ربع كيلو ورق عنب.

كيلو لحمة أستيك.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

كوبان ونصف أرز أبيض مصري.

كيلو طماطم معصورة فريش.

ملعقتان كبيرة معجون طماطم.

بقدونس وشبت وكزبرة مفرومة.

حبتان كبيرة بصل مفرومة.

خمس فصوص ثوم مهروسه.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

مرقة لحمة.

مكونات للتزين

بصلة مقطعة شرائح.

حبتان طماطم مقطعة شرائح.

فلفل رومي مقطع شرائح.

توابل لحم الأستيك

فلفل أسود.

ملح.

ماء بصل.

توابل اللحمة المفرومة

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

توابل التسببكة

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مكعبات مرقه لحمة.

ملعقة صغيرة بهار.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

شطة مطحونه حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كاري.

ربع ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

طريقة التحضير