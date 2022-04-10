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من أشهر الحلويات التى تحتل المكانة الأولى فى شهر رمضان هى القطايف ،ويتناوله الناس على سبيل التحلية بعد تناول وجبة الإفطار مع كوب الشاى أو اللبن أو كوب العصير ، والقطايف بالعجوة مفيدة للجسم لأنها تحتوى على عناصر غذائية كبيرة مثل البروتين والسعرات الحرارية لأن من مكوناتها الدقيق واللبن و العجوة التى يحتاجها الجسم أثناء فترة الصيام. مكونات عمل عجينة القطايف اثنين كوب من الدقيق

ملعقة واحدة كبيرة من السكر

نصف كوب من دقيق السميد

اثنين كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية مكونات عمل العجوة نصف كيلو من البلح منزوع النواة

ملعقه كبيره من السمنه

ربع كوب من الماء

مكونات عمل الشربات

اثنين كوب من الماء

كوب ونصف من السكر

نصف ليمونه طريقه عمل عجينة القطايف اولا نقوم بتحضير العجوه في اناء نحضر السمنة ونذوبها على النار ويضاف اليها نصف كيلو من البلح ويقلب جيدا.

ويضاف اليه ربع كوب من الماء ويترك علي النار لمدة عشر دقائق مع التقليب حتى تصبح عجينة متماسكة ثم يرفع من على النار.

وتترك حتى تبرد لتصبح جاهزة لحشو عجينه القطايف. ولتحضير عجينة القطايف في وعاء عميق نضع جميع المكونات الجافه اثنين كوب من الدقيق وملعقه كبيره من السكر ونصف كوب من الدقيق السميد ملعقه كبيره من اللبن البودره ونصف ملعقه صغيرة من الملح وملعقه صغيره من البيكنج بودر.

ثم نخفقهم بالمضرب الكهربائي مع وضع الماء بالتدريج والاستمرار في الخلط حتى تصبح عجينه لينه.

ثم نترك العجينه في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تخمر ثم نحضر طاسه ونضعها على نار متوسطه ونجعلها ساخنه جدا ثم نسكب عجينه القطايف في الطاسه على شكل قرص دائري صغير وبدون ان نحركه.

وعندما تتكون فقاعات على وجه القرص ويصبح لونه بني من اسفل القرص نخرج القرص من الطاسة.

ونكرر الخطوات حتى تنتهي الكميه ثم نقوم بحشو كل اقراص القطايف بوضع قطعة من العجوة في القرص.

ثم نغلقها جيدا ثم نقليها في زيت غزير على النار حتى يكون لونها بني.

ثم نخرجها ونضعها في الشربات ونضعها في طبق التقديم مع رش حبة مكسرات حسب الرغبة. عمر شويل - جدة مش هتشتريه جاهز تاني أصنعي عجينة القطايف في البيت بمقادير مظبوطة وطرية جداً - ثقفني

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