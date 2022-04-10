لعشاق الشرقي.. الكنافة بالقشطة الكدابة زي المحلات بتذوب في الفم من أول قطمه

الكنافة بالقشطة الكدابة من ألذ الحلويات التي يعشقها الكثيرون، كما يوجد لها طرق كثيرة ومتعددة لطريقة تحضيرها، وهي من أشهر أنواع الحلويات الرمضانية التي لا تخلو من العزومات والموائد، ومنها نوعان كنافة ألي، وكنافة بلدي، سوف نقدم إليكِ بعض الطرق لصنعها بدون تعب، وبأقل التكاليف بدلًا من شرائها بثمن غالي.

الكنافة بالقشطة الكدابة زي المحلات

تعتبر الكنافة المحشوة قشطة من أروع الحلويات التي يفضل تناولها بعض الأشخاص سوف نقدم لكي طريقة تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

كنافه قشطه كدابه

المكونات:

½ كيلو كنافة.

1 كوب سمنة.

ومقدار1 كوب حليب.

2 ملاعق كبيرة نشا.

وعدد2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

بعض قطرات الليمون.

فانيليا.

طريقة التحضير:

أولا يتم وضع السكر والماء في وعاء على النار حتى يذوب السكر ويضاف إليه قطرات الليمون.

ثم بعد الغليان يتم إضافة الفانيليا ويرفع من على النار ويكون قومه رقيق.

بعد ذلك يمزج الحليب والنشا جيدًا في إناء على النار مع التقليب المستمر حتى تحصلِ على قوام ثقيل، ثم يترك حتى يبرد.

ثم توضع الكنافة في طنجرة عميقة وعليها السمنة تقلب جيدًا حتى تُغلف بالسمنة.

بعد ذلك في صينية دائرية الشكل توضع نصف الكنافة ويضغط عليها.

ثم يتم إضافة القشطة الكدابة وتوزع جيدًا دون أن تصل للأحرف، وتضاف باقي الكنافة ويضغط فوقها تمامًا.

بعد ذلك تدخل صينية الكنافة في فرن مسخن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة.

ثم تقلب على الوجه الاخر وتوضع مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتسقى بالشربات تقطع وتقدم طازجة.

كنافة بالقشطه على النار

الكنافة بالقشطة من الحلويات المنتشرة في بعض البلاد سوف نشرح لكي طريقة إعدادها على النار بدون فرن.

المكونات:

½ كيلو كنافة.

1 كوب سمنة.

الشربات

1 كوب سكر.

ومقدار1 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

القشطة

3 أكواب لبن.

و3 ملاعق كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة التحضير:

أولا في وعاء يوضع السكر والماء على نار متوسطة حتى الغليان ثم يضاف عصير الليمون ويترك لبضعة دقائق.

بعد ذلك يمزج اللبن والنشا معًا ويرفع على النار مع الحركة المستمرة حتى تحصلًا على خليط متماسك ويمهل ليبرد.

ثم توضع نصف الكنافة في صينية مدهونة وتضغط جيدًا يرش عليها القليل من السمنة.

يتم إضافة القشطة وتوزع بمقادير متساوية ثم تضاف باقي الكنافة ويضغط عليها.

بعد ذلك توضع الصينية فوق البوتاجاز على نار هادئة وتقلب في حركة دائرية مع إضافة السمنة.

ثم تُقلب على الوجه الآخر وتوضع على نار مرة أخرى مع التحريك.

بعد ذلك تطفئ النار ويوضع لها الشربات وبالهنا والشفا.

في الختام قد شرحًا إليكِ طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الكدابة في الفرن وعلى النار دون أن تأخذ وقتً طويلًا بطعم أروع من الجاهزة.