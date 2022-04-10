نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلو وحادق.. قطايف بالكاسترد والحمة المفرومة بطعم مميز ورائع واجعلي سفرتك مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قطايف بالكاسترد من أكثر الحلوى المعروفة انتشارا في رمضان وهي من الحلوى المحببة للمصريين بالأخص، كما يعشقها كثير من مواطني البلاد العربية الشقيقة الأخرى، لهذا نستعرض لكم طريقة سهلة للقطايف المحشوة بالكاسترد بأكثر من وصفة.

قطايف بالكاسترد

تعتبر القطايف من الحوليات الشهيرة في شهر رمضان وتتعدد طرق اعداد القطايف، تستطيعين تقديم القطايف بوصفة جديدة، فتكون محشوة بالكاسترد المضاف إليه المكسرات اللذيذة، والطريقة كالآتي:

القطايف بكريمة الكاسترد

المقادير:

كوب حليب مكثف محلي.

وكوب حليب.

نصف كوب ماء.

ملعقتين ونصف معلقة نشا.

معلقة ماء ورد.

الطريقة:

أولا نضع قدر على النار نسكب الحليب، بالإضافة للحليب المكثف المحلى على نار متوسطة ويقلب باستمرار.

بعد ذلك يضاف إليه النشا المذاب في الماء ومضاف إليه ماء الورد

ثم يقلب بعناية حتى يصبح القوام بالسمك المطلوب ويترك جانبًا.

بعد ذلك بعد نضج الكاستر نتركه يبرد قليلا.

ثم نحشو قطع القطايف بالكاستر ونغلقها جيدا من الأطراف.

بعد ذلك يتم تحميرها في زيت غزير حتى تنضج.

ثم نخرجها ونضعها في الشربات وتقدم ساخنة.

قطايف بكريمة الكاسترد والمكسرات

طريقه اخرى للقطايف بالكاستر والمكسرات سريعة وسهله جدا.

المقادير:

ربع كيل قطايف.

كوب حليب.

كاستر.

ملاعق سكر.

شربات.

الطريقة:

نضع الحليب في اناء ونصع عليه الكاستر والسكر.

بعد ذلك نقلب جيدا ويرفع على النار حتى يتماسك ونتركه يبرد.

ثم نقلى القطايف في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك تحشي القطايف بكريمة الكاسترد، وتغمس في المكسرات المفرومة وتقدم بالهنا.

قطايف بالشوكولاتة و الكاسترد

نستعرض بعض الوصفات للقطايف بحشوات مختلفة، ونبدأها بحشوة الكريمة مع الشوكلاتة.

المقادير:

قطايف مقلية.

شكولاتة قابلة للدهن.

كريمة مخفوقة.

لوز شرائح.

الطريقة:

نخلط الشكولاتة مع الكريمة.

بعد ذلك نحشو القطايف بالكريمة والشكولاتة.

ثم تزين القطايف باللوز وتقدم بالهنا.

قطايف باللحمة المفرومة

أما هذه فهي طريقة لصنع القطايف بحشوة اللحم المفروم المعصج وهي كالتالي:

المقادير:

قطايف مقليه.

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة.

3 ملاعق زيت.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ذرة قرفة.

ذرة زنجبيل.

الطريقة:

أولا نضع الزيت في طاسه يسخن ونضع البصل يقلب.

بعد ذلك نضع اللحم على البصل ونقلب حتى تنشف ماء اللحم.

ثم نضع الملح والفلفل والتوابل ونقلب حتى تنضج.

بعد ذلك نحشو القطايف باللحم المعصج وتقدم ساخنة.

قدمنا لكم كيفية صنع قطايف بالكاسترد بالإضافة إلى أنواع من الحشوات المختلفة والمتنوعة من الحلو والحادق، مثل القطايف بالأيس كريم، وحشوة الجبنة، ومنها ما هو محشو بالمكسرات فقط.