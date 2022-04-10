سم قاتل ينهيك في لحظة.. تحذير عاجل من تناول هذا المشروب الأحمر في شهر رمضان يصيبك بالتسمم والحكة تجنبوه فورا قبل فوات الأوان

يعتبر مشروب تمر الهندي البودرة من المشروبات الخاطئة التي يتناولها الكثير منا في رمضان فقد يخطئ الكثير منا بتناول التمر الهندي وخاصة على الإفطار وتناوله على الريق فله العديد من المخاطر على الجسم وسوف نتناول في هذا المقال أضرار التمر الهندي على الجسم عامة وعلى الجهاز الهضمي خاصة فقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن التمر الهندي البودرة يمكن أن يسبب التسمم لما يحتويه من مواد حافظة ومواد صناعية التي تؤثر بشكل سلبي على المدى البعيد وسوف نشرح ذلك بالتفصيل.

أضرار التمر الهندي البودرة في شهر رمضان.

يسبب التمر الهندي البودرة التهابات في الأمعاء والجهاز الهضمي وكثرة تناوله يمكن أن تسبب التهاب في القولون وتهيجه بصورة ملحوظة.

تناول التمر الهندي البودرة يمكن أن يسبب حموضة المعدة وذلك لأنه يقلل من معدل ال pH المسئولة عن جعل الوسط متعادل في المعدة وتناول التمر الهندي يجعل الوسط حامضي مما يُشعر الشخص بالغثيان.

ذكرت بعض الأبحاث الخاصة بمنظمات الصحة أن مشروب التمر الهندي البودرة يحتوي على نسبة من الرصاص التي يمكن أن تتراكم في الجسم وتسبب التسمم.

لوحظ أن الأشخاص اللذين يتناولون التمر الهندي بصورة مفرطة يعانون من الكحة المستمرة وآلام في المعدة واضطراب في الجهاز الهضمي عامة.

يحتوي التمر الهندي على مواد حافظة ومكسبات طعم ومكسبات ألوان ضارة يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان والأورام الخبيثة على المدى البعيد.

يمكن أن يسبب تناول التمر الهندي الطفح الجلدي والهرش المستمر للأشخاص التي تعاني من حساسية حيث حذر الأطباء من تناوله لتلك الأشخاص ويمكن أن تصل حالات الحساسية إلى الأختناق.

تحذير من الصحة العالمية بأضرار التمر الهندي

الإفراط من تناول التمر يمكن أن يسبب إسهال مستمر ويؤدي ذلك إلى الجفاف لذلك يحذر من تناوله للأطفال وخاصة تحت سن ال٦ سنوات.