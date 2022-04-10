نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل الشيبس في المنزل بجميع الاطعمه لن تشتري الجاهز مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لربة المنزل القيام بعمل بطاطس شيبسي مثل الجاهزة، وذلك لأنها محببة للكبار والصغار، ولكن البطاطس الجاهزة يوجد بها الكثير من المواد الحافظة الضارة بالصحة، لذا توجد طريقة عمل الشيبس في المنزل بجميع الأطعمة مثل الموجود في المحلات ولكن بطريقة أكثر صحة ونظافة.

طريقة عمل الشيبس في المنزل بجميع الأطعمة

يمكن تحضير البطاطس الشيبس في المنزل بعدة نكهات وأيضاً تكون مقرمشة مثل الجاهزة فهي لا تحتاج كثير من الوقت وبمكونات موجودة في المنزل.

طريقة عمل الشيبسي المقرمش بالخل

تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى وقت كبير في التحضير، وهي كالآتي:

المكونات

٣ ملاعق كبيرة خل أسود.

١ كيلو بطاطس تحمير.

زيت قلي.

٣ ملاعق كبيرة ملح ناعم.

طريقة التحضير

في طبق غويط يتم تقشير البطاطس.

يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة جداً عن طريق المبشرة اليدوية.

نقوم بوضع كل من البطاطس، الملح والخل في الطبق.

يترك هذا الخليط لفترة من الوقت وذلك حتى تمتص البطاطس الملح والخل.

نضع الزيت ويكون غزير حتى يسخن جيداً.

تقلى شرائح البطاطس حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي، ويتم وضعها على ورق من أجل امتصاص الزيت ثم تقدم.

هذه الطريقة تأخذ وقت التحضير حوالي ١٥ دقيقة، وهي تكفي ٨ أفراد.

طريقة عمل البطاطس الشيبس بالليمون والبابريكا

يعتبر طعم الليمون في البطاطس من النكهات المحببة للجميع، فهو يصلح كطبق جانبي مع الأطعمة الرئيسية، ويتم تحضيره بكل سهولة كالآتي:

المكونات

٤ ملاعق كبيرة عصير ليمون.

٣ ملاعق كبيرة من الخل.

صلصة طماطم حارة.

معلقة كبيرة من الملح.

٢ معلقة كبيرة من مسحوق البابريكا.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع البطاطس إلى حلقات رفيعة سواء بالسكينة أو جهاز تقطيع البطاطس الشيبس أوالمبشرة اليدوية.

نقوم بغسل البطاطس، ثم تصفى للتخلص من الماء.

يتم وضع حلقات البطاطس في طبق يوضع عليها جميع المكونات السابقة مع التقليب جيداً.

يترك هذا الخليط لمدة لا تقل ربع ساعة.

نقوم بوضع زيت غزير في المقلاة لدرجة ساخنة، ويتم قلي البطاطس حتى تكتسب اللون الذهبي.

تقدم على ورق مطبخ حتى يمتص الزيت الزائد.

تقدم مع الصلصة الحارة.

في النهاية فإن تحضير البطاطس في المنزل تكون غير مكلفة ويمكن عمل كميات كبيرة منها، لذا على ربة المنزل معرفة طريقة عمل الشيبس في المنزل بجميع الاطعمه فهي تستطيع عمل البطاطس بعدة نكهات مختلفة، ولكن علينا عدم الإكثار من المقليات لأنها تضر بالصحة.