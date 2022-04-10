الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي وماهي أبرز فوائده

يعتبر الثوم من الثمار التي تتميز بالشكل الجميل، واللون الأبيض، وله العديد من الفوائد التي يمكننا الحصول عليها من خلال استخدامه سواء نيء أو من خلال طهيه، ولقد تعددت أنواع الثوم، ويبحث الأغلب من الناس عن الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي، وهذا ما سوف نقوم بتناول مناقشته خلال السطور القادمة بطريقة بسيطة تستطيع من خلالها معرفة الفرق.

الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي

هناك الكثير من الاختلافات بين أنواع الثوم سواء بلدي أو عادي، والاختلافات هي:

الشكل: الثوم البلدي يتميز بالفصوص الصغيرة والرفيعة، وكثيرة العدد أما الثوم الصيني فإن عدد الفصوص أقل وأكبر في الحجم.

القشرة الخارجية: يتميز الثوم البلدي بقشرة لاصقة في الثوم عكس الثوم الصيني فإن القشرة الخارجية سهلة النزع.

اللون الخارجي: الثوم الصيني يأخذ لوناً أبيض ناصع نظراً لحقنه بالهرمونات أما الثوم البلدي فيأخذ لوناً أغمق نسبياً من الثوم الصيني حيث ينمو طبيعي في الأرض الزراعية.

ميعاد تواجده في الأسواق: يتميز الثوم الصيني بتواجده طوال العام بدون مواعيد مميزة أما الثوم البلدي فله ميعاد مميز له حيث يترك في الأرض ينمو طبيعياً دون تدخل الكيمياء في نموه.

فوائد الثوم

أثبتت الدراسات والأبحاث أن للثوم فوائد عديدة منها:

يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

تناول فص واحد يومياً على كوب من الماء يعمل على تخليص الجسم من السموم.

يمكن استخدام الثوم للتخلص من قشرة الشعر، وزيادة كثافته.

يستخدم الثوم كعلاج لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

يمكن استخدام الثوم كنوع من النباتات التي تساهم في علاج الأمراض الجلدية.

يستخدم الثوم كمضاد حيوي طبيعي لعلاج الإنفلونزا.

يعمل على تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز.

يمكن استخدام الثوم كعلاج للالتهاب الرئوي، والجهاز التنفسي.

يمكن أخذ فصوص الثوم لعلاج الكلى، والتخلص من الحصوات.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح الفرق بين الثوم البلدي والثوم العادي، وذلك عن طريق توضيحها من حيث الشكل، والقشرة الخارجية، واللون الخارجي، وميعاد تواجده في الأسواق، ولقد تناولنا أيضاً توضيح عدة فوائد يمكننا الحصول عليها من خلال تناول الثوم، وخاصة بشكل مستمر.