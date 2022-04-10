نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك الزبادي اليومي الاقتصادي بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

تعد الكيكة من اجمل الحلويات التى تقدمها الأمهات دائما للأبناء، حيث انها يعتمد عليها كوجبة خفيفة للأطفال مع الحليب فى الصباح او فى تحضير وجبات المدرسة، ويمكن تحضيرها بالزبادى او الفواكه الطازجة مثل التفاح والأناناس، لذلك اليوم نقدم لكم طرق تحضير كيك الزبادى. طريقة عمل كيك الزبادى المكونات ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزيت النباتي.

٢كوب من زبادي الفواكه.

كوب من السكر.

٤بيضات.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. الطريقة فى وعاء عميق ننخل الدقيق جيدا مع البيكنج بودر حتى يتجانسوا.

نحضر وعاء اخر ونضع فيه الزيت مع السكر ونخفق هم باستخدام المضرب الكهربائى جيدا.

نصيف اليهم البيض واحده تلو الاخرى مع الاستمرار فى الخفق المتوسط.

نضع الزبادي مع الفانيليا ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ونحصل على قوام كريمى.

نسكب خليط البيض والزبادي على الدقيق المنخول ونقلب ببطئ حتى لا يفرغ الهواء من الكيك.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت.

تفرغ عجينة الكيكة فى الصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة ولا نفتح عليها الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم باختبار الكيكه بواسطة غرز السكين فى منتصف الكيكه.

عند التأكد من تسوية الكيك تخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.

تقطع الكيكه الى مثلثات او مكعبات صغيرة وتقدم مع الحليب او الشاي او العصائر.

ويمكن تزين الكيك بصوص الكراميل او الشيكولاته. طريقة عمل صوص الشيكولاته المكونات ٤معالق كبيرة من الكاكاو المحلى.

٢معلقة كبيرة من الزيدة.

نصف كوب من الحليب. الطريقة فى طاسة غير لاصقة نضع الكاكاو المحلى مع الزبدة ونخلطهم جيدا.

نضع الطاسة على نار هادئه ونقلب باستمرار حتى يتجانسوا جيدا.

عند ذوبان الزبدة مع الكاكاو نضيف اليهم الحليب البارد مع التقليب جيدا حتى لا تتكتل.

عند الحصول على القوام المطلوب نرفع الصوص من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

عندما يبرد يمكن تفريغه فى زجاجه مغلقه بإحكام ويحفظ فى الثلاجة حتى الاستخدام. عمر شويل - جدة كيك الزبادي اليومي الاقتصادي بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وبطعم هش ولذيذ - ثقفني

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