نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الزلابيه المدورة بالعجينة الأصلية وبطريقة مظبوطة ومقرمشة ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

تعد الزلابية من الحلويات المحبوبة التى يفضلها الكبار والصغار، فهي تقدم بأكثر من طعم لذيذ ومختلف مثل صوص الشيكولاته او صوص الكراميل او السكر البودرة، وتفضل دائما الامهات تحضيرها فى المنزل حيث انها تحضر باسهل الطرق وبدون تكلفه عاليه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الزلابيه بدون الحاجة الى وقت طويل او مجهود كبير. طريقة عمل الزلابيه المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من السكر.

ذرة ملح.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

سكر بودرة للتزين.

زيت غزير للقلى. الطريقة فى وعاء عميق نضع الدقيق مع الخميرة ونقلب جيدا.

نضيف اليهم السكر وذرة الملح ونخلط المكونات الجافة مع بعضها جيدا حتى تتجانس.

نضع الماء الدافئ تدريجيا مع الخفق المستمر حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.

نقوم بتغطية العجين بمنشفة قطنية لمدة ساعة تقريبا حتى تخمر جيدا.

نسخن الزيت جيدا على درجة حرارة متوسطة.

نحضر ربع كوب من الزيت ومعلقة صغيرة.

نضع المعلقه فى الزيت ثم نبدأ بتشكيل العجينة ووضعها فى الزيت.بواسطة الملعقة الصغيرة.

ويمكن ايضا تشكيل العجينة بواسطة ماكينة صنع الزلابيه.

تقلب الزلابية فى الزيت باستمرار حتى نحصل على اللون الذهبى الرائع.

نرفع الزلابية من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

ترص الزلابية فى سرفيس التقديم ونضيف إليها السكر البودرة على الوجه.

يمكن تقديم الزلابيه بأكثر من طعم مثل صوص الشيكولاته او صوص الكراميل او العسل. طريقة تحضير صوص الكراميل المكونات كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

معلقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفه.

معلقة صغيرة من عصير الليمون. الطريقة فى طاسة غير لاصقة نضع السكر ونتركه على نار هادئة تماما حتى يحصل يذوب السكر ونحصل على اللون البنى.

نضيف اليه الحليب ونتركه حتى يذوب السكر ونقلبه جيدا مع الحليب حتى نحصل على القوام المطلوب.

نضيف عصير الليمون على الكراميل ونقلبه جيدا.

يرفع صوص الكراميل من على النار ويترك حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام.

يمكن حفظ صوص الكراميل فى الثلاجة لحين استخدامه. عمر شويل - جدة أعملي الزلابيه المدورة بالعجينة الأصلية وبطريقة مظبوطة ومقرمشة ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي الزلابيه المدورة بالعجينة الأصلية وبطريقة مظبوطة ومقرمشة ألذ من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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