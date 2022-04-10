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تعد البطاطس من الاصناف الاساسية الموجودة فى كل منزل، حيث انها تحضر باسهل الطرق ولا تحتاج الى وقتا طويل، وتقدم البطاطس مقلية او مسلوقة وتقدم ايضا بحشوة اللحمة المفرومة او بالصلصة فهى ترضى جميع الازواق فى الطعم المفضل لديهم، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة فى المنزل. طريقة عمل البطاطس المقرمشة المكونات ٣ حبات كبيرة من البطاطس.

٣معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من بودرة البصل.

٢ معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

ماء دافئ للنقع.

زيت غزير للتحمير.

نصف معلقة من بودرة الثوم. الطريقة نقوم أولا بتقشير البطاطس وتنظيفها وغسلها بالماء جيدا.

فى وعاء عميق نقطع البطاطس الى اصابع متوسطة الحجم.

ثم نغسلها مرة اخرى ونضع عليها الماء الدافئ مع الخل و نقلبها جيدا ونتركها لمدة ساعة.

نقوم بتصفية البطاطس من الماء تماما.

نضع الدقيق فى اناء عميق ونضيف اليه بودرة الثوم وبودرة البصل والملح ونخلط المكونات بشكل جيد حتى يتجانسوا مع بعضهما.

نضع البطاطس المصفاة فى هذا الخليط ونغلف البطاطس جيدا بخليط الدقيق.

يسخن الزيت على نار متوسطة ثم نأخذ البطاطس من الدقيق الى الزيت الساخن.

تقلب البطاطس جيدا فى الزيت وتترك لمدة ١٠ دقائق تقريبا حتى نحصل على اللون الذهبى.

نرفع البطاطس من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

نفرغ البطاطس فى وعاء التقديم وتزين بالقليل من البقدونس.

يقدم مع البطاطس الكاتشب او المايونيز.

وتقدم البطاطس مع الوجبات السريعة والسندوتشات مثل البرجر والفاهيتا والاستربس.

ويمكن تسوية البطاطس فى الفرن بشكل صحى بدلا من تحميرها فى الزيت وهذه الطريقة تناسب من يتبعون نظام غذائى. فوائد البطاطس تساعد فى الحفاظ على صحة العظام.

خفض مستوى الإصابة بالسرطان.

تعزز من حياة الدورة الدموية فى القلب.

تعزيز عملية الهضم.

تساعد فى الحفاظ على مستوى ضغط الدم.

تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

تحتوى على ألياف طبيعية تساعد على الاحساس بالشبع لفترة أطول.

تساعد البطاطس المشوية او المسلوقة على فقدان الوزن. عمر شويل - جدة أعملي بطاطس السحور المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبدون ما يمتص نقطة زيت نهائي - ثقفني

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