بوراك الفراخ أعملي شيش طاووق مشوي بالخلطة والتتبيلة السرية وبطعم وريحة أول مرة تدوقيه

يعتبر شيش الطاووق من الأكلات السريعة التي يفضلونها الأطفال ويرغبون فى تناولها فى الساندوتشات اللذيذة أو الكريب، فهى اكلة سهلة وبسيطة فى إعدادها كما أنها تتبل بتتبيله تضيف إليها الطعم والمذاق الشهى، وتعد من الوصفات التى لا تستغرق وقت فى تحضيرها، وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل الشيش طاووق بوراك الفراخ.

مكونات عمل الشيش طاووق بوراك الدجاج

تعد من الوصفات التي يمكن تقديمها مع الأرز البسمتي وسلطة الثومية والبطاطس المقلية لتصبح وجبة غداء كاملة، كما أنها سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفره.

مكونات تتبيلة الشيش طاووق

نصف كيلو أوراك دجاج مقطعة مربعات.

بصله مقطعه حلقات.

فصين ثوم مهروسين.

فلفل أخضر مقطع.

فلفل ألوان مقطع.

كوب زبادى.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

مرقة دجاج.

معلقة كاتشب صغيرة.

خل.

زيت ذرة.

طريقة تحضير الشيش طاووق بوراك الفراخ

نحضر بوله كبيرة ونضع بداخلها الزبادى والثوم والتوابل والفلفل الأسود والملح ومعلقة الكاتشب والخل ونضع عليهم أوراك الفراخ المقطعه ونخلطهم جميعاً، ونترك الأوراك منقوعة فى التتبيلة لمدة خمس ساعات.

نحضر عصيان الشوى ونضع بداخلها قطعه من أوراك الشيش طاووق المنقوعة فى التتبيلة، ثم نضع قطعة من الفلفل الألوان والبصل والفلفل الأخضر، ونقوم مرة ثانية بوضع قطعة صغيرة من أوراك الشيش طاووق فى عصاية الشوى ونكرر هذه الخطوات فى كل واحده حتى أن تخلص كل الكمية الموجودة.

نحضر صينيه ونضع فوقها عصيان شوى الشيش طاووق ونضعها فى الفرن تستوى حتى تمام النضج، ثم نقوم بفتح الشواية حتى تكتسب لون الشوى.

تقدم مع الأرز البسمتى والثومية والبطاطس المقلية.

طريقة أخرى لتسوية الشيش طاووق

نحضر إناء ونضع بداخله زيت الذرة والبصل ونقوم بتشويح البصل على النار حتى يزبل نقوم بوضع معلقة صلصة كبيرة ونقلب ثم نضع أوراك الفراخ المقطعه شرائح ونضع التوابل والفلفل والملح ومرقة الدجاج ونقلب جيداً، ثم نضع قليل من الماء المغلى ونتركها حتى تمام النضج.

نحضر ساندوتشات الفينو والعيش السورى ونضع بداخلها الشيش طاووق ويقدم لاولادنا مع بطاطس الفارم.

هذه الطريقه تعد من الطرق السهلة فى تحضير الشيش طاووق بوراك الدجاج.