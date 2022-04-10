نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة السمبوسة الرقيقة والخفيفة على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة فرد سهلة وسريعة في المقال التالي

على كل مائدة يوجد بعض اللوحات الرئيسية مثل اللحوم أو الدجاج ولكن يحتاج الأمر دائما إلى مقبلات لكي تكتمل المائدة، ومن هذه المقبلات السمبوسة حيث تعد السمبوسة من الوجبات المقبلة اللذيذة التى يعشقها كل الناس، حيث الطعم الشهي المميز وتعتبر من الأكلات الرمضانية الخفيفة التى تقدم على مائدة رمضان يوميا، تقدم السمبوسه بأكثر من طريقة، نقدم اليكم طريقة عمل عجينة السمبوسة وطريقة حشوها. طريقة عمل عجينة السمبوسة المقادير:- نصف كيلو من الدقيق.

رشة ملح.

٢ ملعقة من الزبدة أو الزيت النباتي.

ماء للعجن. الطريقة:- نحضر الدقيق في بولة ونضع عليه الملح والزيت أو الزبدة ونخلط جيدا باليد.

نضيف الماء بالتدريج ونعجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

توضع العجينة جانباً حتى ترتاح قليلا لمدة ٣٠ دقيقة ثم نفردها بالنشابة على سطح المطبخ حتى تصبح سمكها رفيع إلى حد ما.

نحضر بولة صغيرة زجاجية أو قطاعة مستديرة خاصة بتقطيع العجين الى دوائر متوسطة.

توضع الدوائر على صينية حتى تقوم بتحضير الحشوة الخاصة بها ثم نوم بحشو السمبوسة وتغلق على شكل هلالي باستخدام الشوكة.

يمكن عمل طريقة أخرى لتقطيع عجينة السمبوسة يمكن فرد العجينة جيدا بالنشابة حتى تصبح بشكل مربع رفيع نقوم بتقطيعها بالطول ثم نقوم بتحضير الحشوة المفضلة ونضع عليها الحشوة وتغلق مثل السمبوسة الجاهزة على شكل مثلث ثم تغلق جيدا باليد.

نقوم بقلي السمبوسة بالزيت الغزير حتى يصل لونها للون الذهبي ثم تقدم ساخنة. بعض الحشوات للسمبوسة نقوم بإحضار قطعة من قطعة من اللحم المفروم وعليه بصلة صغيرة مبشورة ثم نقوم بوضعها في مقلاة على نار متوسطة ثم نقوم بتقليبه ونضع الملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب حتى تنضج اللحم المفروم ونضع عليها واحدة من الفلفل الاخضر الرومى ثم نغلق النار ونتركها حتى تبرد.

حشوة أخرى للسمبوسة وهى في بولة نقوم بتحضير كمية من الجبنة الشيدر والرومي والموزاريلا ونخلطهم ونقوم بحشو السمبوسة بهم.

حشوة أخرى للسمبوسة من الجبنة الفيتا والزيتون الأسود نقوم بإحضار الجبنة الفيتا وعليها كمية من الزيتون الاسود وتقلب ونقوم بحشو السمبوسة.

يمكن أيضا تحضير حشوة من الخضروات مثل البسلة والجزر أو من السبانخ مع الجبن الفيتا. عمر شويل - جدة عجينة السمبوسة الرقيقة والخفيفة على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة فرد سهلة وسريعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة السمبوسة الرقيقة والخفيفة على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة فرد سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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