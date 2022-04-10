نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقلاوة الرمضانية على أصولها بطريقة فرد مورقة توريق وطرية جداً وبأسرار المحلات في المقال التالي

يعشق الناس في رمضان بعض الحلوى بعد الإفطار لاحتياج الجسم طوال فترة الصيام لبعض من السكريات، ومن هذه الحلوى الرمضانية البقلاوة وهى تعد من احلى وأخف الحلويات الشرقية اللذيذة التي تقدم في مائدة رمضان وايضا في بعض المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد، فسوف نقوم بتحضير البقلاوة الرمضانية في المنزل. طريقة عمل البقلاوة الرمضانية المقادير:- لفة من الجلاش.

سمن او زبدة.

فستق حلبي مجروش.

سودانى مجروش.

جوز هند. مقادير القطر:- ٢ كوب سكر.

٢ كوب ماء.

فانيليا.

عصير ليمون. الطريقة:- نقوم بتحضير المكسرات في بولة صغيرة ويمزج جيدا ثم نحضر وعاء ونضع به السكر و الماء وترفع على النار وتترك حتى الغليان ثم نقوم بوضع الفانيليا وعصير الليمون ونتركه على النار لمدة ٥ دقائق ثم نغلق النار.

نحضر الصينية وتكون مدهونة ثم نقوم بإحضار الجلاش و نأخذ ورقة جلاش ونفردها في الصينية وندهنها بالسمن أو الزبدة ثم نضع ورقة أخرى وندهنها ونستمر في هذه الطريقة حتى نصل إلى نصف لفة الجلاش.

نقوم بوضع الفستق المجروش وجوز الهند والسودانى المجروش ثم نضع ورقة من الجلاش وتدهن ونضع ورقة تلو الأخرى مع دهنها حتى تنتهى لفة الجلاش.

نقوم بتقطيع البقلاوة إلى مربعات صغيرة وتوضع عليه رشة من الزبدة ثم توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عندما تاخد اللون الذهبي نخرجها من الفرن ونضع عليها القطر البارد وتترك جانباً حتى تقدم.

توضع في أطباق التقديم مع بعض الحلوى الرمضانية. طريقة أخرى لعمل البقلاوة نحضر لفة الجلاش ونفردها ونقوم بتقطيعها بالطول ثم نقوم بدهنها بالسمن ونقوم بحشوها بالمكسرات المفضلة لديكم ثم نقوم بلفها على شكل اصابع وترص في صينية مدهونة.

نقوم بتكملة لفة الجلاش بهذا الشكل حتى تنتهى الكمية بأكملها.

توضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تنضج ثم نقوم بتوزيع القطر عليها.

تقدم البقلاوة الرمضانية في أطباق التقديم مع الكنافة الملفوفه والقطايف.

يمكن أيضا تقطيع الجلاش بالطول ونقوم بحشوها ولفها بشكل مثلث مثل السمبوسة ويمكن أن توضع في الفرن وعند خروجها تسفي بالقطر البارد ويمكن أن تقلي في الزيت وعند خروجها من الزيت نقوم برشها بالسكر بالبودر. عمر شويل - جدة البقلاوة الرمضانية على أصولها بطريقة فرد مورقة توريق وطرية جداً وبأسرار المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البقلاوة الرمضانية على أصولها بطريقة فرد مورقة توريق وطرية جداً وبأسرار المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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