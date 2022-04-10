النشا والخل كنز رباني: لتبييض البشرة سيزول سواد 20 عام فوري وتحدي2022

نقدم لكم النشا والخل كنز رباني ، حيت يعتبر كريم النشا كنز رباني من افضل الكريمات في الوقت الحالي في تبييض وتفتيح البشرة بشكل خرافي ,حيث يعد من اقوي المعجزات التي تعمل علي تبييض وشد وتفتيح البشرة من اول استخدام للكريم، ويفضل استخدام الكريم في المساء للحصول علي افضل نتائج فورية للتفتيح الرهيب للبشرة دون تكلفة ولا تعب ولا أضرار جانبية ونتائج مبهرة بشكل لا يصدق، حيث يتكون الخليط الرهيب في التفتيح من مكونات طبيعية 100% يساعد بشكل كبير علي حل جميع مشاكل البشرة فوري, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد النشا والخل كنز رباني لتبييض البشرة من اول استخدام ونتائجه مبهرة فورية دون تكلفة2022

مكونات عمل النشا والخل كنز رباني لتبييض البشرة بكل سهولة للحصول علي بشرة مثالية في اسرع وقت

سوف نقدم لكم بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها لتحضير الكنز لتبيض البشرة بكل سهولة جون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الخل.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقة من زيت الورد.

ماء ورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكنز الرباني للتفتيح البشرة من اول استخدام وتفتيح خرافي جدا ودون اضرار جانبية وهي كالاتي:-

نحضر إناء عميق ثم نضع بداخله الخل والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف زيت الزيتون وزيت الورد مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة وسهلة جدا للكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بطريقة صحيحة ونتائج مبهرة وهي كالتالي:-